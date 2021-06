Suisse

Conseil fédéral

Nets assouplissements en perspective. Voici ce que Berne prévoit cet été



Nets assouplissements en perspective. Voici ce que Berne prévoit cet été

La situation sanitaire se détend en Suisse. Le Conseil fédéral prévoit d'alléger considérablement le port du masque, surtout à l'extérieur. Et ce n'est pas tout.

Nouvelles annonces positives du Conseil fédéral ce vendredi après-midi. Il a mis en consultation un cinquième paquet d’assouplissement de mesures de lutte contre le coronavirus.

La situation sanitaire est plutôt réjouissante. L’été arrive, ce qui pousse la population à se tenir davantage à l’extérieur. La transmission du virus y est bien moins élevée qu’en intérieur. Voici les mesures qui ont été présentées :

Port du masque à l’extérieur

Il ne sera plus nécessaire de porter le masque:

Dans les espaces extérieurs des installations accessibles au public.

Dans les espaces extérieurs des installations accessibles au public ou des établissements de loisirs.

Dans les espaces extérieurs des gares, ainsi qu’aux arrêts de bus.

Sur les ponts extérieurs des bateaux et sur les télésièges.

Masque à l’intérieur

Au travail, l’obligation générale de porter le masque sera abrogée. Les employeurs étant toujours tenus de protéger leurs employés, il leur appartiendra de décider où et quand le port du masque reste nécessaire.

Quant aux employés qui ne peuvent pas respecter les distances nécessaires avec la clientèle, dans les restaurants ou les magasins par exemple, ils devront continuer de porter le masque.

S’agissant du secteur de la formation, le Conseil fédéral souhaite abroger l’obligation de porter le masque dans le degré secondaire II.

La réglementation dans les gymnases, les écoles de culture générale et les écoles professionnelles relèvera à nouveau de la compétence des cantons.

Magasins et sports

Les magasins et les établissements sportifs et de loisirs doivent pouvoir accueillir davantage de clients. Les règles seront par ailleurs harmonisées.

Lorsque le masque est de rigueur à l’intérieur, il suffira de prévoir 4 m2 par personne.

Dans les endroits où il n’est pas possible de porter un masque, les piscines couvertes par exemple, il faudra encore compter 10 m2 par personne. Les parcs aquatiques pourront aussi rouvrir leurs portes à tous moyennant le respect de cette disposition.

Dans la restauration

A l’intérieur des restaurants, il sera désormais possible de se retrouver à 6 par table, contre 4 actuellement. L’obligation d’être assis sera maintenue.

A l’extérieur, il n’y aura plus de limitation du nombre de convives par table et l’obligation de porter un masque sera supprimée.

Il sera toujours obligatoire de porter le masque pour se déplacer dans les salleset d’enregistrer les coordonnées de tous les clients.

Discothèques et certificat

Les discothèques et les salles de danse pourront rouvrir leurs portes aux clients ayant un certificat Covid. Elles pourront accueillir 250 personnes au maximum.

Le masque ne sera pas obligatoire si les coordonnées des clients sont enregistrées

Manifs avec certificat

Fin mai, le Conseil fédéral a également décidé qu’il sera à nouveau possible d’organiser de grandes manifestations à partir de juillet moyennant l’utilisation d’un certificat Covid.

Il propose différentes adaptations sur ce point. Il s’agit notamment de simplifier les règles relatives au port du masque:

A l’intérieur, le masque sera uniquement obligatoire pour se déplacer.

Le nombre maximal de participants devra aussi être le même partout, à savoir 3000 à l’intérieur et 5000 à l’extérieur, avec ou sans places assises obligatoires. La limite des deux tiers de la capacité sera maintenue.

Manifs sans certificat

Pour les manifestations accueillant des participants sans certificat COVID, les règles seront les suivantes :

Si les participants sont assis, au cinéma, au théâtre ou dans les gradins par exemple, ils pourront être jusqu’à 1000.

S’ils peuvent se déplacer, comme lors d’un mariage ou d’un concert sans places assises, ils ne pourront pas être plus de 250.

Pour ce qui concerne la capacité d’accueil des locaux concernés, elle sera limitée à la moitié. Ces limites s’appliqueront à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le port du masque et le respect des distances seront obligatoires à l’intérieur. A l’extérieur, seules les personnes qui se déplacent devront porter un masque.

Les manifestations de danse resteront interdites.

S’agissant des consommations, les règles seront établies en fonction de la configuration. D’une manière générale, ce qui sera permis pour les manifestations privées devra aussi l’être pour les événements familiaux ou entre amis organisés dans des installations accessibles au public.

Il sera ainsi possible de renoncer aux mesures de protection s’il y a maximum 30 personnes à l’intérieur ou 50 à l’extérieur. Il ne sera par exemple pas nécessaire de porter un masque, de respecter les règles de distance ou l’obligation d’être assis lorsque l’on fête un anniversaire dans un restaurant.

Sport et culture amateurs

Pour le sport, la taille des groupes fixée à 50 personnes à l’extérieur et à 4 à l’intérieur sera abrogée.

A l’intérieur, le port du masque restera obligatoire et il faudra toujours respecter les distances. Lorsque ce n’est pas possible, pour les sports d’équipe par exemple, ou que les personnes ne peuvent pas porter de masque, dans les sports d’endurance ou pour les répétitions avec des instruments à vent par exemple, il faudra prévoir 10 m2 par personne.

Enfin, les chœurs pourront à nouveau faire des concerts à l’intérieur.

Entrée en Suisse et quarantaine

L’obligation de quarantaine doit être levée pour les personnes de l’espace Schengen. Pour les personnes non vaccinées ou dont la guérison n’est pas attestée, un test reste obligatoire.

Pour les personnes arrivant d’un pays hors de l’Europe, l’interdiction d’entrée doit être levée, pour autant qu’elles soient vaccinées.

Si les personnes arrivent d’un pays où circule un variant jugé préoccupant, la quarantaine persiste si elles ne sont pas vaccinées ou guéries.

si elles ne sont pas vaccinées ou guéries. A noter que tous les voyageurs entrant par voie aérienne en Suisse doivent indiquer leurs coordonnées.

Autotests

Il sera désormais possible de trouver des autotests validés dans les drogueries et les commerces de détail. Pour recevoir les cinq autotests mensuels par personne et par mois financés par la Confédération, il faudra par contre toujours se rendre en pharmacie et la remise sera limitée aux personnes qui ne sont pas vaccinées et qui n’ont pas été malades.

Efficacité des vaccin

Selon plusieurs études, l’efficacité des vaccins autorisés en Suisse devrait dépasser six mois. Le 23 juin, le Conseil fédéral devrait donc prolonger officiellement cette durée sur la base de l’estimation que lui transmettra la Commission fédérale pour les vaccinations. Il s’agit d’une indication importante pour diverses réglementations et pour le certificat COVID.

Chômage partiel adapté

Le Conseil fédéral a aussi proposé une adaptation des mesures dans le domaine de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). «Malgré les assouplissements prévus, bon nombre d’entreprises et d’employeurs restent limités dans leur activité par rapport à la situation d’avant la crise du coronavirus», écrit-il.

L’Exécutif propose ainsi de continuer à soutenir les personnes touchées avec des mesures ciblées en prolongeant jusqu’à la fin du mois de septembre 2021 le droit extraordinaire à l’indemnité en cas de RHT accordé aux apprentis, aux personnes exerçant un emploi de durée limitée et aux travailleurs sur appel ayant un contrat de travail à durée indéterminée.

Une petite virée à Zurich, où le premier café à chats de Suisse a ouvert 😍? 1 / 8 Le premier café à chats de Suisse a ouvert à Zurich 😍

Plus d'articles «Actu» Le premier café à chats de Suisse a ouvert (et ils ont tous les droits) Link zum Artikel La vie politique lève le voile sur son financement. Voici comment ça marche Link zum Artikel 4 mois de prison pour le «gifleur» de Macron Link zum Artikel Six femmes exploitées sans salaire par des diplomates à Genève Link zum Artikel