Le PLR valaisan lance sept candidats pour les fédérales

Quelque 300 membres du PLR réunis en assemblée générale à Conthey ont désigné par acclamation les futurs candidats au Conseil national.

Plus de «Suisse»

Le PLR valaisan a désigné ce vendredi sept candidats pour les élections fédérales d'octobre prochain. Pour le National, la liste sera emmenée par le sortant Philippe Nantermod, qui se lance aussi dans la course aux Etats.

«Je ne suis pas encore fatigué, j'ai encore le feu sacré!», a lancé la locomotive du parti, qui a dit «son plaisir» à siéger sous la coupole et son enthousiasme à élaborer et convaincre. Et d'assurer:

«Il faut plus de libéraux-radicaux valaisans à Berne, et on va faire en sorte que ça marche»

«L'objectif du parti et de ravir un deuxième siège au conseil national», a déclaré le président du PLR Florian Piasenta. Il veut aussi décrocher une place au conseil des Etats et mise à nouveau pour cela sur Philippe Nantermod, qui avait déjà brigué un siège en 2019 avant de renoncer au deuxième tour. (ats)