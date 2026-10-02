Voilà, voilà, c'était Parmelin
Le président de la Confédération et ministre de l'Economie a annoncé son départ ce vendredi 2 octobre. Originaire du canton de Vaud et vigneron de métier, Guy Parmelin s'est engagé en politique en 1993. Entre 1994 et 2003, il a siégé au Grand Conseil vaudois avant d'être élu au Conseil national en 2003.
Il a également présidé la section vaudoise de l'UDC entre 2000 et 2004. Elu au Conseil fédéral le 9 décembre 2015, Guy Parmelin endosse pour la deuxième fois le titre de président de la Confédération.
Du vin dans l'espace
Si son mandat au gouvernement suisse a été marqué par plusieurs défis majeurs – la pandémie de Covid-19, les négociations avec l'Union européenne ainsi que le différend douanier avec les États-Unis –, plusieurs de ses sorties sont également devenues cultes. Souvenez-vous:
Le résumé en vidéo 👇🏻
Ces déclarations vont sans aucun doute nous manquer. Au revoir, Guy Guy!