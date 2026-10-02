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Voilà, voilà, c'était Parmelin

Le président de la Confédération a annoncé la fin de son mandat pour la fin de l'année 2026. Pour lui rendre hommage, retour sur ses déclarations les plus mémorables.

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Plus de «Suisse»

Le président de la Confédération et ministre de l'Economie a annoncé son départ ce vendredi 2 octobre. Originaire du canton de Vaud et vigneron de métier, Guy Parmelin s'est engagé en politique en 1993. Entre 1994 et 2003, il a siégé au Grand Conseil vaudois avant d'être élu au Conseil national en 2003.

Il a également présidé la section vaudoise de l'UDC entre 2000 et 2004. Elu au Conseil fédéral le 9 décembre 2015, Guy Parmelin endosse pour la deuxième fois le titre de président de la Confédération.

Du vin dans l'espace

Si son mandat au gouvernement suisse a été marqué par plusieurs défis majeurs – la pandémie de Covid-19, les négociations avec l'Union européenne ainsi que le différend douanier avec les États-Unis –, plusieurs de ses sorties sont également devenues cultes. Souvenez-vous:

«Où la chatte a mal aux pieds» Notre Guy Parmelin national

«I can English understand»

«J'ai sorti un chapeau à la Harrison Ford»

«Est-ce que vous êtes autorisés à boire du vin dans la station spatiale internationale?»

Le résumé en vidéo 👇🏻 Vidéo: watson

Ces déclarations vont sans aucun doute nous manquer. Au revoir, Guy Guy!