Trump est en Suisse: «C’est quoi ce pays, je peux l’acheter?»

Donald Trump était à Davos mercredi. Au programme? «Je suis le meilleur, vous êtes tous nuls». Tout en écoutant d’une oreille le discours lunaire du président américain au WEF, on a imaginé un petit roman-photo pour se remonter le moral.

Malgré un léger couac avec Air Force One dans la nuit, Donald Trump est arrivé sain et sauf en Suisse. Faisant fi du décalage horaire, du froid, de la neige et de l’absence de palmier à Davos, le président américain a pu dégoupiller son discours comme promis, devant un parterre de gens hyper importants.

Il a parlé de lui, de lui, de lui, de lui, de son pays, de ses réussites, mais aussi de la Suisse qui est super grâce à lui, de l’Europe qui pourrait être super grâce à lui, du Groenland qui ne sera pas du tout super sans lui et des centaines de guerres qu’il a fait stopper dans toute la galaxie.

«La Suisse ne s'en sort bien que grâce à nous, parce que nous ne leur faisons jamais payer quoi que ce soit. Les Suisses viennent, ils vendent leurs montres, sans droits de douane, sans rien. Ils repartent, ils gagnent 41 milliards de dollars» Et bim.

Il s’est même fichu (une seconde fois) de la gueule de Karin Keller-Sutter, en évoquant les droits de douane imposés à la Suisse.

«La première ministre, je ne pense pas présidente, la première ministre, une femme, m'a dit 'non, non, non vous ne pouvez pas nous taxer. Nous sommes un petit pays» Donald Trump, en stand-up

Lunaire? Absolument.

Ce qui ne nous a pas empêché de pondre un petit roman-photo sur sa venue en terres helvétiques, même si on est conscient qu’il est difficile d’être plus cynique que lui.

«Et dire dire que je pourrais me faire les ongles des pieds devant les folles de Members Only: Palm Beach sur Netflix au lieu d’aller me les geler en Suède...» Image: EPA CNP POOL

«Je me tire au Lichtenstein pour faire 2-3 courses, mollo avec les fake news en mon absence hein?» Image: EPA CNP POOL

«J’espère qu’ils ont foutu de l’essence dans Air Force One... C’est le fucking bout du monde le Luxembourg...» Image: EPA CNP POOL

«Sorry Donald, faut qu’on fasse demi-tour, le joint de culasse a pété, on sera en retard...» Image: KEYSTONE

«Putain... on dirait les CFF» Image: KEYSTONE

«Ouh là... fait pas chaud chez vous, on est où ici, au Groenland?» Image: AP

«C’est qui lui déjà, Federer?» Image: AP

«Ah! Vous êtes Guy Parmigiano?» Image: AP

«Non? Alors foutez le camp de mon tarmac, sinon je rachète votre pays!» Image: AP

«They really have a guy called Guy? Guy guy? Guyguyguy? Faut qu’je demande si ça se capture un Guy» Image: AP

«Y z’ont des McDo en Autriche?» Image: AP

«Hey pilote! Ta mission, c’est de poser mon engin en entier dans le cercle rouge. Faut pas qu’il dépasse!» Image: EPA KEYSTONE

«You’re fired» Image: KEYSTONE

«Putain, mais il est où Guy Pangolin?» Image: AP Keystone

«Y m’font marcher sur une ligne rouge parce que je la dépasse tous les jours, ‘sont trop choux, krkrkrkrkr» Image: KEYSTONE

«Guten Tag Mister Donald Trump, welcome in Davos!» Image: KEYSTONE

«Vamos? Vous êtes mexicain ou quoi?» Image: KEYSTONE

«Poussez-vous y a Donaaaaald, POUSSEZ-VOUS, on va enfin s’amuser un peu!»

«Hello Guy Orphelin, remember me?» Image: AP

«Il est encore sacrément canon pour son âge tu trouves pas, Chantal?» Image: AP

«COUCOU LES ABRUTIS!» Image: AP

«Je sens que ça va dégénérer...» Image: AP

«C’est quoi c’t’ambiance de merde, je sens qu’ils sont à cran...» Image: AP

«J’ai rien entendu: HIP HIP HIP?» Image: AP Keystone

«Chuis venu vous dire que mon pays va monstre bien, que les Américains nagent dans le bonheur, que j’adore les pingouins et que je vais tous vous sauver, bande de gros naïfs....» Image: KEYSTONE

«Ah! J’allais oublier: je vais acheter le Groenland, mais aussi le FC Sion, Watson, Migros, un chalet à Verbier et la place de la Riponne» Image: KEYSTONE

«Vous acceptez Twint?» Image: KEYSTONE

«Oh, calmos! Vous voulez 12 000% de droits de douane sur le cénovis ou quoi?» Image: AP

(Je me ferai bien un petit McRaclette avant de partir, tiens...) Image: KEYSTONE

«Bon, allez, ciao Guy Zeppelin, j’ai un monde à foutre en l’air moi» Image: KEYSTONE