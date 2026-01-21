brouillard-2°
Roman-photo

Trump est en Suisse: «C’est quoi ce pays, je peux l’acheter?»

Image
images: keystone
Donald Trump était à Davos mercredi. Au programme? «Je suis le meilleur, vous êtes tous nuls». Tout en écoutant d’une oreille le discours lunaire du président américain au WEF, on a imaginé un petit roman-photo pour se remonter le moral.
21.01.2026, 16:5821.01.2026, 17:36
Fred Valet
Fred Valet

Malgré un léger couac avec Air Force One dans la nuit, Donald Trump est arrivé sain et sauf en Suisse. Faisant fi du décalage horaire, du froid, de la neige et de l’absence de palmier à Davos, le président américain a pu dégoupiller son discours comme promis, devant un parterre de gens hyper importants.

Il a parlé de lui, de lui, de lui, de lui, de son pays, de ses réussites, mais aussi de la Suisse qui est super grâce à lui, de l’Europe qui pourrait être super grâce à lui, du Groenland qui ne sera pas du tout super sans lui et des centaines de guerres qu’il a fait stopper dans toute la galaxie.

«La Suisse ne s'en sort bien que grâce à nous, parce que nous ne leur faisons jamais payer quoi que ce soit. Les Suisses viennent, ils vendent leurs montres, sans droits de douane, sans rien. Ils repartent, ils gagnent 41 milliards de dollars»
Et bim.

Notre commentaire:

Commentaire
Nous ne mourrons peut-être pas dans notre lit

Il s’est même fichu (une seconde fois) de la gueule de Karin Keller-Sutter, en évoquant les droits de douane imposés à la Suisse.

«La première ministre, je ne pense pas présidente, la première ministre, une femme, m'a dit 'non, non, non vous ne pouvez pas nous taxer. Nous sommes un petit pays»
Donald Trump, en stand-up

Lunaire? Absolument.

Ce qui ne nous a pas empêché de pondre un petit roman-photo sur sa venue en terres helvétiques, même si on est conscient qu’il est difficile d’être plus cynique que lui.

Have fun!

«Et dire dire que je pourrais me faire les ongles des pieds devant les folles de Members Only: Palm Beach sur Netflix au lieu d’aller me les geler en Suède...»

epa12666271 US President Donald J Trump (R) walks on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 20 January 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland, to attend the World Ec ...
Image: EPA CNP POOL

«Je me tire au Lichtenstein pour faire 2-3 courses, mollo avec les fake news en mon absence hein?»

epa12666274 US President Donald J Trump (L) speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 20 January 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland, to atten ...
Image: EPA CNP POOL

«J’espère qu’ils ont foutu de l’essence dans Air Force One... C’est le fucking bout du monde le Luxembourg...»

epa12666275 US President Donald J Trump looks out of Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 20 January 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland, to atten ...
Image: EPA CNP POOL

«Sorry Donald, faut qu’on fasse demi-tour, le joint de culasse a pété, on sera en retard...»

Air Force One carrying US President Donald Trump landing at the Zurich Airport on Wednesday, January 21, 2026. Trump arrived in Switzerland for the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF ...
Image: KEYSTONE

«Putain... on dirait les CFF»

KEYPIX - Air Force One carrying US President Donald Trump landing at the Zurich Airport on Wednesday, January 21, 2026. Trump arrived in Switzerland for the 56th annual meeting of the World Economic F ...
Image: KEYSTONE

«Ouh là... fait pas chaud chez vous, on est où ici, au Groenland?»

President Donald Trump steps off Air Force One after arriving at Zurich International Airport for the World Economic Forum, Wednesday, Jan. 21, 2026, in Zurich, Switzerland. (AP Photo/Evan Vucci)
Image: AP

«C’est qui lui déjà, Federer?»

President Donald Trump steps off Air Force One after arriving at Zurich International Airport for the World Economic Forum, Wednesday, Jan. 21, 2026, in Zurich, Switzerland. (AP Photo/Evan Vucci)
Image: AP

«Ah! Vous êtes Guy Parmigiano?»

President Donald Trump, center, points his finger as he steps off Air Force One after arriving at Zurich International Airport for the World Economic Forum, Wednesday, Jan. 21, 2026, in Zurich, Switze ...
Image: AP

«Non? Alors foutez le camp de mon tarmac, sinon je rachète votre pays!»

President Donald Trump, center, speaks as he steps off Air Force One after arriving at Zurich International Airport for the World Economic Forum, Wednesday, Jan. 21, 2026, in Zurich, Switzerland. (AP ...
Image: AP

«They really have a guy called Guy? Guy guy? Guyguyguy? Faut qu’je demande si ça se capture un Guy»

President Donald Trump walks toward Marine One to transfer to Davos after arriving at the airport in Zurich, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Evan Vucci)
Image: AP

«Y z’ont des McDo en Autriche?»

Marine One, carrying President Donald Trump, is escorted by military helicopter during his transfer to Davos after arriving at the airport in Zurich, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/E ...
Image: AP

«Hey pilote! Ta mission, c’est de poser mon engin en entier dans le cercle rouge. Faut pas qu’il dépasse!»

epa12667516 The Marine One helicopter, carrying US President Donald Trump, lands on the sidelines of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. T ...
Image: EPA KEYSTONE

«You’re fired»

The Marine One helicopter carrying US President Donald Trump lands on the sidelines of the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, on Wednesday January 21, 2026. T ...
Image: KEYSTONE

«Putain, mais il est où Guy Pangolin?»

US President Donald Trump walks out of the Marine One helicopter as he arrives for the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (Michael B ...
Image: AP Keystone

«Y m’font marcher sur une ligne rouge parce que je la dépasse tous les jours, ‘sont trop choux, krkrkrkrkr»

US President Donald Trump walks out of the Marine One helicopter as he arrives for the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, on Wednesday January 21, 2026. The m ...
Image: KEYSTONE

«Guten Tag Mister Donald Trump, welcome in Davos!»

US President Donald Trump walks out of the Marine One helicopter as he arrives for the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, on Wednesday January 21, 2026. The m ...
Image: KEYSTONE

«Vamos? Vous êtes mexicain ou quoi?»

U.S. President Donald Trump walks out of the Marine One helicopter and enters his armored limousine upon arrival for the 56th annual meeting of the World Economic Forum. WEF, in Davos, Switzerland, on ...
Image: KEYSTONE

«Poussez-vous y a Donaaaaald, POUSSEZ-VOUS, on va enfin s’amuser un peu!»

Image

«Hello Guy Orphelin, remember me?»

President Donald Trump is welcomed by Forum&#039;s President Borge Brende and Forum&#039;s Co-Chair Larry Fink on the podium before his speech during the Annual Meeting of the World Economic Forum in ...
Image: AP

«Il est encore sacrément canon pour son âge tu trouves pas, Chantal?»

People film President Donald Trump during his speech at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber)
Image: AP

«COUCOU LES ABRUTIS!»

President Donald Trump arrives on stage to address the audience during the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Evan Vucci)
Image: AP

«Je sens que ça va dégénérer...»

Latvia&#039;s President Edgars Rinkevics, center left, listsns to the address of President Donald Trump during the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, ...
Image: AP

«C’est quoi c’t’ambiance de merde, je sens qu’ils sont à cran...»

President Donald Trump arrives for his speech during the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber)
Image: AP

«J’ai rien entendu: HIP HIP HIP?»

President Donald Trump walks on to the stage during the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)
Image: AP Keystone

«Chuis venu vous dire que mon pays va monstre bien, que les Américains nagent dans le bonheur, que j’adore les pingouins et que je vais tous vous sauver, bande de gros naïfs....»

US President Donald Trump speaks during his special address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesday, January 21, 2026. The meeting under the topic ...
Image: KEYSTONE

«Ah! J’allais oublier: je vais acheter le Groenland, mais aussi le FC Sion, Watson, Migros, un chalet à Verbier et la place de la Riponne»

US President Donald Trump speaks during his special address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesday, January 21, 2026. The meeting under the topic ...
Image: KEYSTONE

«Vous acceptez Twint?»

US President Donald Trump speaks during his special address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesday, January 21, 2026. The meeting under the topic ...
Image: KEYSTONE

«Oh, calmos! Vous voulez 12 000% de droits de douane sur le cénovis ou quoi?»

President Donald Trump speaks during the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber)
Image: AP

(Je me ferai bien un petit McRaclette avant de partir, tiens...)

US President Donald Trump speaks during his special address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesday, January 21, 2026. The meeting under the topic ...
Image: KEYSTONE

«Bon, allez, ciao Guy Zeppelin, j’ai un monde à foutre en l’air moi»

US President Donald Trump, left, shakes hands with Norwegian Borge Brende President and CEO of the World Economic Forum, right, at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, S ...
Image: KEYSTONE

«Il est si brillant... j’espère que je serai aussi ingérable que lui en 2028»

United States Secretary of State Marco Rubio, center, right, sits with U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, center, and White House chief of staff Susie Wiles, center left, as they listen to the add ...
Image: AP
Une année de Trump, c'est épuisant
Video: watson
3
