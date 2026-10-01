Il plonge dans une voiture en flammes et sauve quatre personnes en Suisse

Mercredi soir, en Suisse, quatre personnes se retrouvent coincées dans une Fiat en feu. Hajdin Limoni se précipite à leur secours et devient ainsi leur sauveur. Il s’est lui-même blessé au cours de cette intervention. Aujourd’hui, le choc est encore profond. Récit.

Alessandro Crippa Suivez-moi

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Nous sommes mercredi soir, vers 20h45. Hajdin Limoni, originaire de Wohlen, roule sans se douter de rien sur la Bremgarterstrasse. De loin, il aperçoit un incendie et pense d'abord qu'il s'agit d'un feu de forêt. Il remarque également que plusieurs personnes se tiennent déjà devant le feu et observent la scène.

Lui aussi s'y rend. C'est alors que la soirée prend un tournant dramatique.

Limoni se rend compte que ce n'est pas la forêt qui brûle, mais une voiture. Il s'agit d'une Fiat Punto qui avait auparavant quitté la route. Les flammes qui jaillissent du capot atteignent plusieurs mètres de haut. Quatre personnes se trouvent à l'intérieur. Selon la police, il s'agit de trois jeunes hommes âgés de 17, 18 et 21 ans, ainsi que d'une jeune fille de 17 ans.

La Fiat Punto était en proie aux flammes. Malgré tout, Hajdin Limoni est venu à son secours sans hésiter. mzm

Le chauffeur de camion a réagi avec sang-froid. Il a raconté les faits à la chaîne de télévision Tele M1.

«Je n’ai pas réfléchi, je me suis précipité, j’ai ouvert les portes et j’ai commencé à dégager les gens. J’ai crié: “À l’aide, à l’aide, je n’y arrive pas tout seul”» Hajdin Limoni

Ce n’est qu’alors que d’autres personnes ont commencé à lui prêter main-forte.

Des passagers au coeur du brasier

Il a d'abord ouvert les portières à la force de ses bras et libéré les deux personnes assises sur la banquette arrière. Toutes deux étaient inconscientes. Mais le plus difficile restait à venir. «Les deux personnes assises à l'avant étaient prises au piège des flammes, explique Limoni. Elles étaient en train de brûler».

Hajdin Limoni, 53 ans, s'est immédiatement mis à aider. capture d’écran tele m1

Il a également tenté de les libérer, mais n'a pu ni ouvrir les portières démolies ni détacher les ceintures de sécurité, car le feu partait du milieu de la voiture. Limoni demande aux autres secouristes de lui trouver un couteau. Il compte s'en servir pour couper les ceintures.

C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'une jeune femme était consciente, tandis que le conducteur avait la tête penchée en avant et que les flammes lui touchaient le visage.

«La jeune fille criait : “Au secours, je vais mourir. Aidez-moi, s'il vous plaît”» Hajdin Limoni

Le héros a tenu la tête de la jeune femme à l'air libre pour qu'elle ne meure pas d'une intoxication par la fumée.

Il prend un couteau et plonge la main dans le feu

Puis, enfin, quelqu'un accourt avec un couteau. Là encore, il n'hésite pas une seconde. Il plonge les mains dans les flammes et coupe la ceinture de sécurité avec le couteau. Il parvient ainsi à extraire de la voiture le conducteur ainsi que la jeune fille de 17 ans qui appelait à l'aide.

Le lendemain, Hajdin Limoni est encore sous le choc et sa voix tremble. Le journaliste de Tele-M1 lui demande ce qui lui est passé par la tête pendant l'opération de sauvetage: «C'est toujours difficile quand des gens sont blessés. Mais dans une telle situation, on ne réfléchit pas beaucoup. On aide, tout simplement».

Un héros blessé

Les personnes inconscientes étaient «très lourdes», raconte-t-il. Mais dès que Limoni eut libéré les occupants, d’autres personnes l’ont aidé à éloigner les blessés du véhicule en feu: «Nous les avons allongés par terre à quelques mètres de là, jusqu’à l’arrivée des ambulances et des hélicoptères».

On lui demande également s'il n'a pas eu peur. Non, répond-il. Car c’était une «situation exceptionnelle», il s'agissait d’être humain et il fallait leur venir en aide. Limoni explique qu'il n'a «absolument pas» pensé à lui-même.

La voiture a été réduite en cendres. mzm

En intervenant avec courage, il s'est lui-même brûlé les mains et les bras et aurait également été légèrement blessé à la jambe et au front. Il décrit la situation ainsi: «Oui, ça brûle. Mais à ce moment-là, les brûlures ou les blessures n'ont aucune importance quand on voit que des vies humaines sont en jeu».

Ce natif du Kosovo a sauvé quatre vies. Qu’est-ce que cela lui inspire? « J’étais fier d’avoir sauvé la vie de quatre jeunes gens. C’est tout.»

«Ça aurait pu être mes enfants»

Mais ce qu’il a vécu ne le laisse pas indifférent. Le lendemain, il est retourné sur les lieux de l’accident, comme s’il cherchait lui aussi à assimiler ce qui s’est passé. «Mais je peux gérer ça et j’arriverai à m’en remettre.» Quand il dit qu’il va bien, il veut sans doute dire qu’il n’est que légèrement blessé par rapport aux occupants de la voiture. Il pense encore à eux. Mais ils sont désormais entre de bonnes mains, ce qui le rassure, raconte Limoni.

Pour finir, on lui fait remarquer qu’il a lui-même trois enfants, qui ont à peu près le même âge que les blessés. En leur venant en aide, il pense aussi à leurs parents.

«Ce sont toujours les enfants de quelqu’un. Ça aurait pu être mes enfants. Si c’étaient mes enfants, je serais moi aussi heureux que quelqu’un leur vienne en aide, plutôt que de passer son chemin ou de rester là à regarder. On ne fait pas ça»

Selon les informations fournies par la police, l'enquête sur l'accident et ses causes est toujours en cours. Ce qui est certain, c'est que deux passagers, gravement blessés, ont été transportés à l'hôpital par hélicoptère. Les deux autres personnes ont subi des blessures modérées à graves. Elles ont été acheminées vers des hôpitaux par ambulance.