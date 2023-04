Il faudra encore attendre quelques semaines avant que les premières fraises suisses ne soient mûres. Dans notre pays, la saison commence généralement à la mi-mai. photo: Alex Spichale

Aldi renonce à la pub pour les fraises étrangères: et Migros et Coop?

A peine le printemps a-t-il commencé que les détaillants suisses vendent déjà des fraises d'Espagne. Entre Coop, Migros, Lidl et Aldi, les priorités ne sont pas les mêmes.

Chiara Stäheli / ch media

Plus de «Suisse»

Une action chez Lidl irrite des agriculteurs locaux: le détaillant vend un kilo de fraises d'Espagne pour seulement 4 francs. A ce prix-là, aucune chance pour les agriculteurs suisses d'espérer gagner de l'argent.

Mais il n'y a pas que chez Lidl que l'on peut acheter des fraises du sud de l'Europe dès le mois de mars, d'autres détaillants proposent également ces fruits très prisés dans leur assortiment depuis quelques semaines — et les placent généralement en évidence dans leurs magasins.

Le fait qu'elles soient humides au lieu d'être sucrées, et plus blanches que rouges à cette période de l'année ne semble toutefois pas déranger la clientèle. Selon Coop, les clients souhaitent pouvoir acheter des fraises en mars et en avril.

Aldi Suisse fait exception parmi les commerçants de détail — du moins en ce qui concerne la promotion de ces fruits. Certes, on trouve aussi des fraises dans les magasins Aldi dès le mois de mars. Mais pour «renforcer les producteurs de baies locaux», Aldi renonce depuis l'année dernière à faire la promotion des fraises avant la saison.

En d'autres termes, le détaillant ne fait la promotion des fraises qu'à partir du moment où les premiers fruits suisses sont mûrs. C'est généralement le cas à la mi-mai. Le distributeur souhaite ainsi «encourager la compréhension saisonnière des consommatrices et des consommateurs», écrit-il sur demande.

En parlant de fruits et d'argent: Voici les aliments dont le prix a le plus augmenté en 2023 en Suisse de Philipp Reich

Les concurrents veulent conserver ces pratiques

Cette mesure est plutôt appréciée par la clientèle:

«Nous recevons tous des commentaires positifs»

Faut-il donc s'attendre à ce qu'Aldi se limite bientôt à la saison suisse pour faire des promotions sur les concombres, les tomates et d'autres variétés? D'autres mesures sont constamment examinées, nous dit-on. Mais pour l'heure, aucune information n'est communiquée.

Néanmoins, les autres grands détaillants suisses continuent à faire la promotion des fraises étrangères en mars, comme en témoignent les prospectus d'actions de Migros, Coop et Lidl. Et ils n'ont pas prévu d'y renoncer. Pour Migros «aucune adaptation de cette pratique n'est prévue pour le moment.» Le supermarché met à disposition les fruits suisses dès que possible.

Le concurrent Coop affirme qu'il communique aujourd'hui «en priorité lorsque les fruits et légumes correspondants sont de saison en Suisse». Et d'ajouter: «Les fruits de saison suisses sont prioritaires chez Coop». Toutefois, l'assortiment s'oriente en principe vers les besoins de la clientèle. Et dans ce domaine, la demande est aussi présente en mars.

En outre, Coop et Migros font les deux mentions de leurs efforts en matière de développement durable. Tous deux écrivent qu'ils ont mis en place, en collaboration avec les producteurs de fraises sur place, un système d'irrigation «efficace» (Coop) ou «économe» (Migros) afin de réduire la consommation d'eau.

Deux tiers des fraises proviennent de l'étranger

Lidl indique également que les fraises sont «extrêmement appréciées» par les clients. Raison pour laquelle ils proposent «actuellement des fraises d'Espagne». Mais pourquoi faire des promotions sur les fraises venues de l'étranger? «Parce que les producteurs produisent des quantités excédentaires qui, sans offres promotionnelles, conduiraient à un gaspillage alimentaire». Lidl ne répond cependant pas aux questions concernant la promotion des fraises d'Espagne.

Un habitant moyen en Suisse consomme environ 2,5 kilos de fraises par an. Plus des deux tiers de ces fraises proviennent de l'étranger, comme le montrent les chiffres officiels. Alors qu'en 2021, la Suisse a produit environ 7000 tonnes de fraises, les détaillants en ont importé près de 15 000 tonnes de l'étranger.