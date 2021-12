Cela fait six années consécutives que la FSS nomme son signe de l’année. En 2016, elle avait désigné «Trump», en 2017 «Roger Federer», en 2018 «Alain Berset» et en 2019 «Greta Thunberg». (mndl)

L'année 2020 avait été marquée par la pandémie et 2021 n'a pas dérogé à la règle. Après «coronavirus», c'est «vaccin» qui se trouve être le mot ayant marqué les esprits. Rien d'étonnant pour la Fédération suisse des sourds (FSS) qui rappelle que le thème a autant préoccupé les malentendants que les entendants.

Mesures et vaccination: Quel est le prix d'une balle dans le pied?

