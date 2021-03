Suisse

Covid-19

Serons-nous tous dépressifs à cause de la crise du Covid?



Serons-nous tous dépressifs à cause du Covid?

Votre moral est à la baisse et la solitude vous guette? Une psychologue vaudoise s'intéresse au mal-être généré par les mesures de semi-confinement. Spoiler: il faut soigner son réseau personnel pour tenter de s'en sortir.

Entre les mois d'octobre et de décembre 2020, la psychologue et professeure Daniela Jopp a mesuré le sentiment d'isolement dû au confinement à l'aide de questionnaires en ligne, remplis par 741 personnes, âgées entre 18 et 90 ans. Résultat? C'est pas brillant: la solitude peut par exemple être aussi dangereuse pour le corps que la clope. Voici un condensé de son étude, en 2 minutes et en vidéo.

