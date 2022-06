Explosion de cas Covid en Suisse en une semaine

Le coronavirus connaît un rebond en Suisse. Pour la deuxième semaine consécutive, le nombre de cas a augmenté. Après une hausse de 48%, c'est cette fois un saut de 61,4% que le nombre de cas de Covid a fait en une semaine.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé, mardi, 16 610 nouveaux cas de coronavirus en sept jours. On déplore dans le même temps six décès supplémentaires, et 131 malades ont été hospitalisés.

Il y a sept jours, l'OFSP avait annoncé 10'289 cas sur le même laps de temps. Le même jour, il dénombrait quatre décès et 107 hospitalisations supplémentaires. En une semaine, le nombre de nouveaux cas a ainsi augmenté de 61,4%. Les hospitalisations ont dans le même temps augmenté de 22,4%.

Cinq cent nonante personnes se trouvent actuellement aux soins intensifs. Les patients Covid-19 occupent 2,2% des places disponibles en soins intensifs, dont le taux d'occupation est de 72,70%.

Depuis le début de la pandémie, 3 701 889 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire, sur un total de 21 696'409 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s'élève à 13 357, et le nombre de personnes hospitalisées atteint 53 708. (ats/mndl)