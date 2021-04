Suisse

Les mesures anti-Covid ont-elles été proportionnées?

Les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid ont-elles été proportionnées? Une commission d'enquête va devoir se pencher sur la question.

Un comité nommé «Printemps2020» a remis jeudi au Parlement fédéral à Berne une pétition munie de 55'000 signatures. Le texte demande la mise sur pied d'une commission d'enquête extraparlementaire pour évaluer le caractère proportionnel des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

La pétition formule dix revendications, qui portent entre autres sur les aspects médicaux, juridiques, économiques, sociaux et éthiques des mesures de lutte contre le coronavirus, explique Printemps2020 vendredi dans un communiqué.

Les pétitionnaires, emmenés par l'anthropologue de la santé genevois Jean-Dominique Michel, reprochent au Parlement de «manquer de transparence».

Depuis un an, le Parlement, le système judiciaire ainsi que la majorité des médias négligent leur rôle de contrôleur et de contre-pouvoir, poursuit le communiqué, «ainsi que de surveiller les agissements du Conseil fédéral et du groupe de travail. Car le principe suivant s’applique: la charge de la preuve incombe au Conseil fédéral».

Le caractère «unilatéral et absolu des informations et des modèles de santé véhiculés a favorisé la polarisation de notre société», estime Printemps2020. Une enquête minutieuse et indépendante constitue donc «la base d’un débat plus large dans l’opinion publique où les avis et points de vue divergents peuvent davantage être pris en considération». (ats)

