En Suisse, le passeport vaccinal ne plaît pas aux pharmaciens



En l'absence de doses suffisantes de vaccin, les pharmaciens genevois et vaudois jugent un tel passeport discriminatoire. Pour eux, cela reviendrait à priver l'accès aux manifestations et aux déplacements pour les personnes non vaccinées.

Le passeport vaccinal est déjà une réalité dans certains pays, comme l'Israël ou l'Islande. En Suisse, elle soulève surtout des critiques éthiques et juridiques. Les pharmaciens suisses annoncent leur opposition, retour sur les arguments.

Les désavantages du passeport vaccinal

Ce que c'est: un dispositif qui permettrait à un individu de prouver qu’il a été soit vacciné contre le Covid-19, soit qu’il dispose d’anticorps après qu’il a attrapé ou est guéri de la maladie, soit encore qu’il a effectué un test PCR ou antigénique très récent.

L'accès au passeport: il n'y a pas encore assez de doses suffisantes pour vacciner ceux qui le souhaitent.

Ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner se retrouvent ainsi interdits de participer à des événements ou de voyager.

Une simple attestation de vaccination n'est pas non plus suffisante.

Le «passeport Covid» comme solution alternative

Ce que c'est: un système qui réunirait plusieurs autres données, moins contraignantes que celles du passeport vaccinal. Il comprendrait les tests anti-géniques, salivaires, PCR, en plus de la vaccination.

Les autorités sanitaires en préciseraient les modalités, le nombre de jours valables pour un test négatif ou une immunité acquise après avoir été malade.

Ce passeport pourrait être facilement mis en place, car il existe déjà une plateforme informatique sécurisée, développée par les pharmaciens. (ats/jch)

