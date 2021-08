Suisse

Une étude répertorie les troubles menstruels liés au vaccin



Les vaccins Pfizer et Moderna sont suspectés de causer des problèmes menstruels. L'Agence du médicament française a répertorié les cas connus dans un point de situation publié fin juillet. En Suisse aussi, ces effets sont surveillés.

Fanny Graf

Des règles plus abondantes ou plus douloureuses, parfois décalées par rapport à leurs cycles habituels. Après avoir reçu le vaccin contre le Covid, certaines femmes rapportent des dérèglements dans leurs cycles menstruels. Les personnes ménopausées sont également concernées.

Des ressentis répertoriés par la dernière analyse de l'Agence du médicament en France qui référence 36 cas de troubles menstruels pour le vaccin Moderna sur 6,4 millions d'injections et 229 pour Pfizer sur 53 millions de doses administrées. En attente de confirmation, ce «signal potentiel» va être transmis à l'Agence européenne du médicament.

Des effets temporaires sous étude

Selon la recherche française, ces effets indésirables se produisent généralement 48 heures après la vaccination et peuvent durer plus de 15 jours. Si le lien entre les vaccins et les troubles menstruels observés méritent de plus amples recherches, l'agence hexagonale précise toutefois que: «ces cas connaissent pour la grande majorité (77%) une évolution favorable.» L'âge moyen des femmes concernées est de 41,5 ans.

Et en Suisse?

Les perturbations du cycle féminin sont également observés en Suisse. Le 23 juillet, SwissMedic mentionnait dans sa dernière étude sur les effets indésirables présumés des vaccins contre le Covid une possible répercussion de l'injection sur les cycles menstruels.

«Cette suspicion continue d'être analysée avec soin»

L'institution précise que: «l’apparition de troubles menstruels dans le contexte, notamment, d’infections ou même de vaccinations peut être l’expression d’une réaction d’adaptation de l’organisme à l’activation – recherchée – du système immunitaire. Il s’agit d’effets temporaires qui ne sont pas dangereux».

De nouvelles informations sur le sujet pourraient être publiées dans le prochain rapport de SwissMedic, le 13 août.

