Le testing obligatoire au boulot? Les soignants suisses sont pour

Assouplissement des mesures anti-Covid: Berne hâte-toi, mais rapidement!

Plus loin, plus vite: Plusieurs cantons et le secteur économique veulent un assouplissements des mesures anti-Covid plus rapide. Réponse du Conseil fédéral mercredi.

Les cantons et l'Union suisse des arts et métiers (Usam) poussent pour des assouplissements plus rapides qu'envisagés par le Conseil fédéral. L'idée de lier la fin de l'obligation du télétravail à des tests réguliers, les limites prévues pour les rassemblements et le port du masque dans les restaurants sont critiqués.

Au terme de la période de consultation, les cantons qui se sont prononcés soutiennent globalement le plan du gouvernement pour la quatrième étape d'assouplissements. …