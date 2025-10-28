Un oligarque se plaint s'avoir dû changer de niveau de vie en Suisse

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d’un oligarque soupçonné d’avoir aidé un proche de Poutine à transférer des fonds.

Le Tribunal administratif fédéral n'entre pas en matière sur un recours de l'oligarque russo-ukrainien Dimitriy Kalantyrskiy. Ce dernier demandait à la Confédération de lever le gel sur ses avoirs. Une procédure pour violations des sanctions prononcées contre la Russie est en cours contre lui en République tchèque.

Le recourant est soupçonné d'avoir aidé Arkady Rotenberg, un ami de Vladimir Poutine, à transférer des fonds. Comme Rotenberg figure sur la liste des personnes sanctionnées à la suite de l'attaque contre l'Ukraine, la République tchèque a ouvert une enquête pénale contre Kalantyrskiy.

Un ami d’un ami de Poutine veut son argent… la Suisse dit non. Image: watson

La banque suisse auprès de laquelle le recourant détient des avoirs a annoncé des transactions suspectes au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) en octobre 2022. Pour cette raison, tous les comptes de l'oligarque ont été bloqués.

Impact sur le niveau de vie

Dans de nombreux courriers au Seco, Dimitriy Kalantyrskiy a demandé à pouvoir disposer à nouveau de son argent et de celui de sa société. Il affirme avoir dû modifier son niveau de vie en raison du blocage, indique le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt publié mardi.

En juin 2023, le Seco a expliqué à l'intéressé pourquoi ses avoirs étaient gelés. Des éclaircissements supplémentaires étaient nécessaires avant que le secrétariat ne puisse se prononcer sur sa demande.

C'est cette lettre que Dimitriy Kalantyrskiy a contestée en vain devant le Tribunal administratif fédéral. Comme il ne s'agit pas d'une décision, la voie du recours n'était pas ouverte. Les juges de Saint-Gall ont conclu dans ce sens dans leur arrêt. Les explications du Seco montrent clairement qu'il n'a pas rendu de décision définitive dans cette affaire. (arrêt B-4169/2023 du 15 octobre 2025) (sda/ats)