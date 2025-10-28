assez ensoleillé15°
DE | FR
burger
Suisse
Coop

Un ex de Coop parle des contrôles aux caisses automatiques

ARCHIV  ZUR STUDIE DER UNIA UEBER DIE AUSWIRKUNGEN VON SELF-CHECKOUT UND SELF-SCANNING AUF ARBEITSBEDINGUNGEN UND STRESS STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Self checkout at Coo ...
Une caisse automatique dans un magasin Coop à Zurich.Image: KEYSTONE

Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques

Un ancien employé de la Coop a révélé comment fonctionnaient concrètement les contrôles aléatoires aux caisses automatiques et où se situent les problèmes.
28.10.2025, 14:3628.10.2025, 14:36

Les caisses en libre-service sont désormais incontournables dans le commerce de détail suisse. Les deux géants Migros et Coop misent sur ce système de paiement autonome. Les entreprises restent toutefois discrètes sur certaines questions relatives aux caisses en libre-service, notamment en ce qui concerne les contrôles aléatoires.

Comme l'a déclaré un ancien employé de Coop à 20 Minuten, ces contrôles sont étroitement liés aux vols commis dans une succursale. Ainsi, dans un magasin où les vols étaient fréquents, les employés ont été invités à effectuer plus souvent des contrôles manuels aléatoires. Désormais, les employés devaient effectuer au moins deux contrôles manuels aléatoires par heure. Ils devaient le confirmer par leur signature. En cas de non-respect de cette nouvelle règle, le personnel s'exposait à des sanctions – un document de Coop mentionne des «conséquences écrites».

L'ancien employé ajoute que l'équipe est sensibilisée aux vols:

«Si quelqu'un est pris en flagrant délit de vol, que ce soit lors d'un contrôle aléatoire ou par le service de sécurité, il s'expose généralement à une amende, un avertissement, voire une interdiction d'accès au magasin.»

Cette information est ensuite communiquée à l'équipe. L'objectif est de sensibiliser le personnel afin qu'il soit particulièrement vigilant à l'égard des personnes concernées.

Les caisses-automatique reculent à l'étranger: et chez Migros et Coop?

Colère des clients et du personnel

L'ancien employé rapporte également que les contrôles de plus en plus fréquents ont suscité le mécontentement tant du personnel que de la clientèle. Des dysfonctionnements techniques, tels que le blocage du système de paiement, ont ainsi compliqué la mise en place des contrôles aléatoires. L'ambiance au sein de l'équipe était tendue, d'autant plus que le ton était également devenu plus sec avec la clientèle. Selon lui, certains clients évitent désormais complètement la succursale concernée en raison des contrôles.

Il assure:

«Pour moi, le commerce de détail est définitivement mort»
A customer uses the self-checkout, pictured on March 5, 2013, at the Migros branch in Baden, Switzerland. Migros is Switzerland&amp;#039;s the largest retail company. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Ein Kund ...
Migros dispose également de caisses en libre-service.Image: KEYSTONE

Comme l'a déclaré Caspar Frey, porte-parole de Coop, au média 20 Minuten, la demande d'augmentation du nombre de contrôles aléatoires par signature n'est pas conforme aux directives internes. Les services concernés ont déjà été sensibilisés à cette question. Il n'y a pour l'instant pas de problèmes techniques majeurs: le système de paiement fonctionne de manière fiable et les systèmes sont surveillés en permanence et perfectionnés pour répondre au mieux aux exigences.

On sait qu'il existe différents types de contrôles aléatoires aux caisses en libre-service. Outre les contrôles manuels, il existe également des contrôles automatiques, et certains rapports font état de l'utilisation de caméras équipées d'intelligence artificielle. Coop reste toutefois discrète quant au moment précis où les contrôles aléatoires sont effectués. Pour des raisons de sécurité, elle ne divulgue aucun détail sur la méthodologie utilisée pour ces contrôles. (dab/svp)

Migros, Coop, Aldi: plus d'articles sur les supermarchés en Suisse
Aldi renonce à la pub pour les fraises étrangères: et Migros et Coop?
Aldi renonce à la pub pour les fraises étrangères: et Migros et Coop?
de Chiara Stäheli
Climat: Migros et Coop ne veulent pas qu'on leur impose cette nouvelle loi
1
Climat: Migros et Coop ne veulent pas qu'on leur impose cette nouvelle loi
de Chantal Stäubli
Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)
Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)
de Stefan Ehrbar
Action vient défier Migros et Coop: «Impossible d'être moins cher»
Action vient défier Migros et Coop: «Impossible d'être moins cher»
de Aylin Erol
Thèmes
D'autres produits favoris visiblement véganes – Coop Edition
1 / 14
D'autres produits favoris visiblement véganes – Coop Edition
Cordon Bleu Yolo (5.50): «Je n'ai jamais essayé, mais un cordon bleu végane, mon dieu…»
source: jennifer zimmermann
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
3
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
Les cas de VIH ont baissé de 11% l'an dernier en Suisse
Les mesures de prévention contre le VIH portent leurs fruits: les cas enregistrés chaque année par l'Office fédéral de la santé publique continuent de baisser. En revanche, la gonorrhée et la chlamydiose sont en hausse, notamment chez les hommes.
Le nombre de cas de VIH a reculé l'an dernier de 11% sur un an en Suisse pour s'établir à 318. Par rapport à 2019, année pré-Covid, il affiche une baisse d'un quart environ (-26%), révèle lundi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
L’article