RTS: Elisabeth Baume-Schneider n'aurait jamais dû dire ça

Elisabeth Baume-Schneider: elle n&#039;est pas experte, mais...
Elisabeth Baume-Schneider: elle n'est pas experte, mais...capture d'écran rts
Elle n'aurait jamais dû dire ça à la RTS

Il y a des petites remarques qu'on ferait bien de garder pour soi. Comme Elisabeth Baume-Schneider, notre ministre de la santé, qui explique qu'elle n'est «pas une experte en caisses maladie» sur la RTS, à une heure de grande audience. Bravo.
28.10.2025, 16:5428.10.2025, 16:54
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

Je n'ai pas pu m'empêcher de tiquer en écoutant Elisabeth Baume-Schneider au 19.30 de la RTS ce lundi. La conseillère fédérale était interrogée sur son plan de 300 millions d'économies — bienvenues — dans le domaine des coûts de la santé.

On en parle ici 👇🏻

Comment Berne veut économiser 300 millions dans la santé

C'est la suite qui m'a fait grincer des dents. A une question légitime du présentateur Philippe Revaz concernant certaines économies qui «paraissent anecdotiques» à première vue, voici la réponse de la ministre de la santé:

L'arrêt des factures en papier permet de gagner 36 millions de francs?

«Alors, vous comprendrez bien que je ne suis pas une experte en caisse maladie...»
Elisabeth Baume-Schneider19.30, rts

L'extrait en vidéo 👇🏻

Pardon? J'ai bien entendu? La plus haute responsable des affaires de santé, qui gère la question des primes d'assurance maladie, la préoccupation n°1 des Suisses, qui explique platement qu'elle ne touche pas le puck?

Un premier réflexe désagréable

Dans la suite de l'interview, la Jurassienne déroule sa méthode: rassembler les partenaires pour trouver des solutions: les caisses maladie, les médecins, la pharma, les hôpitaux, les cantons, etc. Elle évoque aussi sa «responsabilité première» de «maîtriser la hausse des coûts de la santé».

Maudet et Maillard ont deux solutions pour faire baisser les primes

On l'a bien compris: Elisabeth Baume-Schneider n'a pas les pleins pouvoirs, son département est compliqué à gérer et elle ne siège pas elle-même au sein des conseils d'administration des caisses maladie pour régler les problèmes d'un coup de baguette magique.

Ce premier réflexe d'Elisabeth Baume-Schneider à une question — même pas piège — est particulièrement désagréable. Les spectateurs de la RTS qui se prennent, chaque année, l'augmentation des primes dans les dents, auront apprécié. Etre conseillère fédérale n'est pas de tout repos, mais est-ce vraiment rassurant de l'entendre avouer qu'elle ne maîtrise pas ses dossiers?

Qu'auraient dit les autres?

Aurait-on imaginé son prédécesseur, Alain Berset, se dédouaner de la sorte? Pas vraiment. De même, imagine-t-on un ou une autre conseillère fédérale en charge de ses dossiers se distancier d'une petite phrase de ses dossiers chauds? On imagine:

Albert Rösti, en charge de l'énergie et des transports

«Oh vous savez, je ne suis pas vraiment un expert en trafic ferroviaire»

Ou bien:

Karin Keller-Sutter, cheffe du Département des finances

«Eh bien, la compta, ce n'est pas trop mon truc»

Ou encore:

Martin Pfister, le boss de la Défense et de l'armée

«Le F-35? Je n'en ai aucune idée de comment il fonctionne»

Bon, sur ce dernier point — soyons taquins — c'est peut-être bien le cas. Mais Pfister a la sagesse de ne pas le dire, même si tout le monde le soupçonne. Et c'est bien là que le bât blesse.

En Suisse alémanique, cela fait longtemps que Baume-Schneider n'a pas la cote, perçue comme désinvolte. Comme beaucoup de Romands, je l'ai trouvée sympathique lors de son élection, en décembre 2022. Mais c'était il y a bientôt trois ans et je commence à trouver ces petites sorties de route un peu fatigantes.

Madame Baume-Schneider, il est temps d'assumer votre place au sommet. Ce n'est pas grave de ne pas tout savoir, mais la politique, c'est aussi, parfois, de savoir rassurer les Suisses. Surtout sur un dossier aussi épineux.

Elisabeth Baume-Schneider vous agace-t-elle?
Au total, 66 personnes ont participé à ce sondage.
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
