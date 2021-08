Devenir infirmier malgré le Covid et les burn out? Même pas peur!

Le boom des chiffres

A Genève, les inscriptions ont bondi de 40% pour l'année préparatoire à la Haute école de santé (un chiffre de la RTS datant de la mi-juillet). L'Ecole la Source à Lausanne nous communique 42% de hausse dans les inscrits au Bachelor en soins infirmiers par rapport aux effectifs de l'automne 2020. En Valais aussi, la HES-SO séduit plus de 20% de futurs étudiants supplémentaires, un record depuis 2009. Et enfin, Fribourg n'y coupe pas non plus avec une augmentation de 12,8% chez ses inscrits en soins infirmiers à la Haute école de santé.