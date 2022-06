Mick Jagger et Keith Richards, du groupe The Rolling Stones, en concert en août 2019 à East Rutherford, aux Etats-Unis. Image: Shutterstock

Mick Jagger a le Covid, le concert des Rolling Stones à Berne est reporté

Le Covid, contracté par Mick Jagger, aura eu raison du concert des Rolling Stones qui devait se dérouler à Berne ce vendredi. Le spectacle est reporté.

«Sixty»: c'est le nom de la tournée anniversaire dont la date suisse aurait dû être ce vendredi, au stade Wankdorf, à Berne. Mick Jagger, le légendaire chanteur du tout aussi légendaire groupe The Rolling Stones, a été testé positif au Covid-19. Le spectacle est annulé, a révélé 20 Minuten. Une autre date sera communiquée.

L'annonce est d'autant plus douloureuse pour les fans que la formation britannique ne s'était pas produite à Berne depuis... 49 ans. «Le groupe et l'organisateur regrettent profondément le report, mais la sécurité du public, du groupe et de l'équipe passe avant tout», ont déclaré les responsables au média suisse allemand.