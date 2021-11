Image: KEYSTONE

Le Chuv et Unisanté font leur premier bilan sur le Covid long

Unisanté et le Chuv étudient depuis le 1er mai 2021 les cas de Covid long. Après six mois, les experts livrent de premières conclusions. Résumé en 5 points

Le Covid-19 a des effets parfois sur le long terme qui peuvent se révéler invalidant. Parfois, la vie professionnelle et sociale est même impactée. Depuis le 1er mai dernier, Unisanté et le Centre hospitalier universitaire vaudois (Chuv) ont mis sur pied une consultation spécifique dédiée. Après six mois, ils livrent de premiers constats.

Qui est éligible à une consultation pour Covid long?

«Tous les patients référés par leur médecin traitant», expliquent le Centre hospitalier universitaire vaudois (Chuv) et Unisanté hier. La collaboration avec le médecin est essentielle pour assurer le suivi et d’éventuelles prises en charge complémentaires, telles que physiothérapie ou psychothérapie. Un bilan avec le patient est effectué après deux mois.

Qui sont les plus touchés par le Covid long?

Selon les premières observations, Unisanté et le Chuv constatent que:

«La consultation a reçu une septantaine de patient·e·s âgés de 18 à 65 ans, dont 60% de femmes.»

La majorité des patients touchés par le Covid long sont âgés de 36 à 55 ans et ont été infecté·e·s lors de la deuxième vague de Covid-19.

Quels sont les symptômes du Covid long?

Les personnes qui se sont adressées à la consultation souffrent de:

Fatigue chronique.

Difficultés à respirer.

Troubles cognitifs.

Douleurs thoraciques.

Troubles du goût et de l’odorat.

Troubles digestifs.

Douleurs musculaires

Douleurs du système nerveux.

Troubles anxio-dépressifs.

Troubles de la concentration.

Les centres expliquent que: «quasi tous les patients ressentent au minimum de la fatigue, certains cumulent deux à trois symptômes, voire davantage.»

Quelles conclusions tirent le Chuv et Unisanté

Sur la durée des symptômes: «il est le plus souvent, impossible de déterminer combien de temps les symptômes persisteront».

Redéfinir le Covid long: «il s’apparente à une maladie chronique qui doit faire l’objet d’une prise en charge spécifique sur le long terme en collaboration avec les médecins traitants.»

Comment fonctionne la structure d'Unisanté et du Chuv?

Placée sous la responsabilité d’Unisanté, la consultation a ouvert ses portes le 1er mai 2021. Elle propose, selon un communiqué, un soutien spécialisé multidisciplinaire en:

Médecine interne.

Activité physique/cardiologie.

Psychiatrie.

Elle fait tout ça en partenariat avec le Chuv et plus particulièrement ses services cliniques tels que:

Pneumologie.

Immunologie.

Infectiologie.

Otorhinolaryngologie.

Troubles du sommeil.

Neurologie.

Neuropsychologie.

(jah)