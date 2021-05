Suisse

Covid-19

Bientôt des essais pilotes dans les clubs en Suisse?



Bientôt des essais pilotes dans les clubs suisses?

Image: Shutterstock

A l'instar de Barcelone ou Liverpool, les cantons aimeraient des essais pilote pour les boîtes de nuit. De cette manière, il serait possible d'élaborer des solutions à temps afin d'éviter des super contaminations.

Les cantons veulent offrir des perspectives, dans la pandémie, aux organisateurs d'événements de taille modeste comme:

Les mariages

Les anniversaires

Les enterrements

Mais ils demandent aussi au Conseil fédéral de prévoir des essais pilotes pour les discothèques.

Inclure les organisateurs de «petits événement»

Si le Conseil fédéral a annoncé vouloir, dès juillet, autoriser les grandes manifestations de 3000 personnes sous conditions, la conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) en demande davantage.

Selon elle, il ne faut pas oublier les organisateurs de plus petits événements. Et aussi, inclure les discothèques. Pour juin, le gouvernement ne prévoit que des essais pilotes réunissant de 300 à 600 personnes maximum, à raison de trois tests par canton.

Test «pas adapté» pour les clubs

Mais problème: les essais pilotes prévus dans le projet en consultation ne sont pas adaptés aux discothèques, car ils prévoient l'obligation de s'asseoir et le port du masque. Or une telle expérience serait précieuse en prévision d'une réouverture des clubs. Il serait ainsi possible d'élaborer des solutions à temps afin d'éviter des super contaminations.

Comme le certificat Covid ne sera vraisemblablement pas disponible pour les essais pilotes de juin, le Conseil fédéral devrait prolonger cette phase et repousser les autres étapes ultérieures, estiment les cantons.

A Liverpool, ils ont sauté le pas! 1 / 7 3000 jeunes font la fête à Liverpool source: ap pa / richard mccarthy