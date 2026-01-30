ciel couvert
L'Italie obtient un droit de regard sur le dossier Crans-Montana

epa12693043 Flowers and candles are left in tribute to the victims in front of the entrance of the Le Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland, 30 January 2026. Dozens of people, mostly teenage ...
Keystone

Le Ministère public du canton du Valais a donné suite à la demande d'entraide judiciaire formulée par les autorités judiciaires italiennes.
30.01.2026, 18:3030.01.2026, 18:30

Le Ministère public valaisan a accordé l'entraide judiciaire à l'Italie dans le dossier du drame de Crans-Montana. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a confirmé vendredi l'information à Keystone-ATS.

L'OFJ, en sa qualité d'autorité centrale en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, a été informé que le Ministère public du canton du Valais a donné suite, vendredi, à la demande d'entraide judiciaire du Ministère public de Rome, explique l'OFJ dans un communiqué. Le Ministère public du canton du Valais soutient ainsi la justice italienne dans ses investigations.

«C'est insultant»: les politiciens suisses se fâchent contre l'Italie

Etant donné que des citoyens italiens ont également été touchés par l'incendie catastrophique de Crans-Montana, la justice italienne est tenue d'ouvrir également une procédure pénale. C'est pourquoi elle a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse.

Réunion en février

Dans le cadre de cette assistance, le Ministère public de Rome aura notamment accès aux éléments de preuve déjà recueillis. Cela se fera dans le respect des droits prévus par la loi pour les parties potentiellement concernées par les actes d'entraide judiciaire. Comme il est d'usage dans ce type de procédures d'entraide judiciaire complexes, les différentes mesures d'entraide seront ordonnées dans le cadre de décisions d'exécution distinctes.

Une première réunion technique entre les autorités pénales des deux pays aura lieu à la mi-février. L'OFJ accompagnera cette réunion. L'objectif est de clarifier les détails de la coopération et de coordonner les procédures. Aucune autre information sur la procédure d'entraide judiciaire n'est communiquée pour l'instant. (ats)

