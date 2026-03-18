Près de 48% des personnes interrogées disent se rendre au travail avec les transports en commun. Image: KEYSTONE

Ce que les Suisses pensent de leurs transports publics

Une récente étude s'est intéressée aux moyens de déplacement des Suisses. La voiture reste la plus populaire.

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La voiture reste le moyen de transport le plus populaire en Suisse, tant pour le travail que pour les loisirs. Néanmoins, même s'ils ne satisfont pas tout le monde, les transports publics sont bien ancrés dans la vie quotidienne des usagers.

C'est ce que révèle un sondage de l'insitut You Gov publié mercredi. Pas moins de 53% des Suisses utilisent une voiture pour se rendre au travail ou en formation et 69% pour leurs loisirs. Pour les transports publics, ces chiffres sont respectivement de 48% et de 53%.

L'utilisation du vélo est à la traîne. En effet, seules 21% des personnes sondées gagnent leur lieu au travail ou sur leur lieu de formation à vélo et 35% utilisent ce moyen de locomotion pour leurs loisirs. Enfin, 21% des personnes interrogées se rendent au travail à pied, tandis que 46% marchent jusqu'à leur lieu de loisirs.

L'enquête portait aussi sur la satisfaction et les souhaits d'amélioration concernant les transports publics. Le prix s'est avéré être un facteur de motivation important. Sur ce point, 54% des personnes interrogées ont déclaré que des prix plus bas les pousseraient à davantage utiliser les transports publics. Cette idée a été formulée par 66% des jeunes de 15 à 29 ans et par 65% des Romands.

Les jeunes utilisent le plus les transports en commun

Les Tessinois sont les plus réfractaires à privilégier les transports publics: seuls 34% les utilisant pour le travail et pour les loisirs. Outre-Gothard, la population est également moins satisfaite de l'offre qui lui est proposée.

Sur une échelle de 1 à 7, elle met une note moyenne de 5, contre 5,5 en Suisse alémanique. Cela ne constitue pas une surprise, dans le sens où les usagers des transports publics se déclarent généralement plus satisfaits de l'offre que ceux qui ne les utilisent pas, selon l'étude.

Tous cantons confondus, les jeunes constituent le groupe qui utilise le plus les transports en commun: 71% les utilisent pour aller au travail et 67% pour les loisirs. L'enquête a aussi révélé des différences de satisfaction selon l'âge. Les jeunes usagers se déclarent en effet moins satisfaits que les plus âgés. En revanche, aucune différence significative n'a été relevée entre femmes et hommes.

Pas moins de 1281 personnes ont été interrogées entre le 25 février et le 4 mars. Les résultats sont considérés comme représentatifs de la population helvétique âgée de 15 à 79 ans. (jzs/ats)