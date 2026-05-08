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Crans-Montana: le dernier Suisse soigné à l'étranger bientôt de retour

The entrance of the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge is pictured after the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, Monday, February 9, 2026. ...
Devant l'entrée du Constellation.Keystone

Crans-Montana: le dernier Suisse soigné à l'étranger bientôt de retour

Le dernier Suisse soigné à l'étranger à la suite de l'incendie du Constellation rentrera au pays la semaine prochaine.
08.05.2026, 08:5208.05.2026, 08:52

Il ne reste plus qu'un ressortissant suisse hospitalisé à l'étranger, dans le cadre du drame de Crans-Montana. Ce dernier va pouvoir regagner la Suisse, la semaine prochaine.

Cette situation pousse l' Office fédéral de la protection civile (OFPC) à ne plus publier de décompte hebdomadaire en lien avec le lieu d'hospitalisation des blessés de l'incendie du bar «Le Constellation».

Crans-Montana: ces secouristes n'ont toujours pas été payés

«La principale raison pour laquelle l’OFPC enregistrait les chiffres nationaux était de planifier les rapatriements en fonction des capacités hospitalières», a précisé vendredi l'office à Keystone-ATS. «Ces chiffres constituaient donc un élément essentiel de la prise de décision par les autorités compétentes. Ce besoin étant désormais résolu, ces données ne sont plus collectées.»

Lors du dernier décompte publié le 29 avril, les blessés étaient au nombre de 38, dont six étaient encore soignés au CHUV à Lausanne et quatre à Zurich.

Dix-huit patients soignés à l'étranger

Fin avril, 10 personnes présentant des brûlures étaient prises en charge par la Suva. Sept se trouvaient à la clinique romande de réadaptation à Sion et trois à Bellikon (AG)

Dix-huit patients demeuraient soignés à l'étranger. Sur ces blessés, 10 étaient toujours traités en France et 8 en Italie (1 a pu rentrer chez lui depuis lors). Il n'y avait plus de cas comptabilisé en Allemagne.

A fin avril, huit ressortissants étrangers domiciliés en Suisse étaient encore soignés: la moitié en Suisse, l'autre moitié dans un pays limitrophe. (ats)

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