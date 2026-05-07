Des employés de la Compagnie d'ambulances de l'Hôpital du Valais n'ont pas été compensés pour leurs heures sup. Image: KEYSTONE

Crans-Montana: ces secouristes n'ont toujours pas été payés

Des ambulanciers ayant œuvré la nuit du drame du Constellation attendent toujours d'être compensés pour leurs heures supplémentaires, révèle 20 minutes. L'Hôpital du Valais et le Canton se renvoient la balle.

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Mais qui doit payer pour les heures supplémentaires effectuées par les ambulanciers lors de l'incendie de Crans-Montana?

Alors que la polémique des factures envoyées à l'Italie fait rage, 20 minutes révèle que des secouristes valaisans mobilisés lors de la tragédie attendent toujours d'être compensés. Le collaborateurs de la Compagnie d'ambulances de l'Hôpital du Valais ont saisi leur hiérarchie.

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L'institution valaisanne et les services cantonaux semblent toutefois avoir de la peine à s'accorder sur la prise en charge de ce temps de travail. Contacté par le média romand, l'Hôpital du Valais indique qu'au vu du caractère exceptionnel de la tragédie, le règlement de ces heures supplémentaires fait l'objet d'un «traitement particulier», avec un règlement «à définir entre le Canton et nous».

Egalement joint par 20 minutes, le Service valaisan de la santé publique affirme de son côté que la «rémunération des heures supplémentaires relève de la compétence de l’employeur». Pour l'heure, la compensation des ambulanciers reste donc en suspens.

Des secours visés par une plainte

A noter que la gestion des secours lors du drame du Constellation est récemment revenue dans l'actualité suite à l'ouverture d'une nouvelle instruction pénale. La semaine dernière, le Ministère public valaisan a ainsi confirmé le dépôt d'une plainte à ce sujet par des avocats de victimes.



Des déficiences sont notamment dénoncées dans la prise en charge des blessés juste après l'incendie. Une arrivée tardive des ambulanciers sur place est notamment évoquée. (jzs)