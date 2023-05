Voici combien la Confédération a gagné grâce au sauvetage de Credit Suisse

La Confédération a jusqu'à présent encaissé un peu plus de 100 millions de francs grâce aux primes de Credit Suisse (CS), selon la ministre des Finances Karin Keller-Sutter. Ce gain s'élevait à 80 millions fin avril.

La prochaine hausse des primes maladie guette les assurés. Dans le même temps, Sanitas, Groupe Mutuel, Assura et Helsana rémunèrent leurs CEO plus de 750 000 francs par an. Le Parlement veut intervenir.

Dernièrement, ce sont les bonus des banquiers qui ont suscité l'indignation de l'opinion publique. Mais les rémunérations des dirigeants des caisses maladie sont, elles aussi, régulièrement dans le collimateur des politiques. En 2016 et 2018, des membres du groupe socialiste ont demandé une limitation des salaires des dirigeants des assurances. Le Conseil fédéral s'y est toujours opposé et les demandes ont toujours échoué. Aujourd'hui, le Parlement fait une nouvelle tentative. Cette fois-ci, les choses se présentent mieux.