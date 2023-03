Sur la Paradeplatz à Zürich, UBS et Credit Suisse sont face à face. Image: KEYSTONE

Les agences Credit Suisse vont-elles disparaître? Cette carte pose problème

Lorsqu'il y a une succursale UBS, il y en a toujours une Credit Suisse pas très loin. Avec le rachat de cette dernière, une question se pose désormais: que va-t-il advenir des succursales Credit Suisse?

Mark Walther / ch media

A Montreux, sur l'Avenue du Casino, le Credit Suisse et l'UBS sont voisins. Et c'est le cas dans de nombreuses villes romandes et suisses. Dans ces conditions, UBS va-t-elle conserver des locaux qui font doublon? UBS n'a pas encore dit si Credit Suisse allait physiquement disparaître de nos rues.

Ce mariage forcé entraînera d'importantes réductions de personnel et les succursales Credit Suisse sont également menacées. Selon notre analyse de données, les deux banques ont des agences situées à quelques pas les unes des autres dans de nombreuses villes suisses. Environ 66 des 98 sites du Credit Suisse sont situés à moins de 300 mètres d'une succursale UBS, soit à environ cinq minutes à pied. Cela représente deux tiers de toutes les succursales.

Les banques ne sont pas seulement voisines au cœur de la ville de Montreux, mais aussi à Zurich, Vevey et Winterthour. La carte ci-dessous montrent bien le problème.

Image: aargauerzeitung

Le président d'UBS fait profil bas

La banque UBS exploite 200 succursales, soit presque deux fois plus que le Credit Suisse. La Handelszeitung estime ainsi que la moitié des 300 succursales pourraient ainsi fermer. Dimanche, Colm Kelleher, président de l'UBS, ne s'est pas exprimé sur une éventuelle suppression de postes ou de succursales Credit Suisse.

Ces dernières années, les banques suisses et étrangères ont réduit leur réseau d'agences en Suisse. Selon les données de la Banque Nationale, 440 agences, représentations et sièges ont été supprimés entre 2016 et 2021. Sur plus de 3100 sites, près de 2700 sont encore en activité.