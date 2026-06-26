Les tentatives de cambriolages se multiplient en Suisse, comme chez Dayer, à Sion (en médaillon). shutterstock / pol cant vs

Une vague «inquiétante» de cambriolages d'armureries frappe la Suisse



En ce mois de juin 2026, les tentatives de cambriolages d'armurerie sont nombreuses. Si la plupart ont pu être évitées, les malfrats, souvent d'origine française, ont parfois pu repartir avec des armes. On fait le point.

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En l'espace d'un mois, six armureries suisses ont été visées par des cambrioleurs. Si la plupart des auteurs ont été arrêtés, cette série marquée par l'implication récurrente de jeunes ressortissants français et une escalade des méthodes employées, inquiète la profession et les autorités.

L'office fédéral de la police (Fedpol) nous indique que ces cambriolage, réussis ou non, sont commandés par «des réseaux organisés, qui externalisent la commission de délits à des jeunes recrutés via les réseaux sociaux, souvent mineurs». Des jeunes recrutés sur Tiktok, Snapchat ou Insta pour venir commettre des crimes express en Suisse? La tendance est bien réelle.

«Ces actes sont majoritairement commis par des jeunes, principalement des ressortissants français, et reflètent une montée en puissance de réseaux criminels désormais actifs en Suisse» Fedpol

Voici un bref retour sur ces six affaires, dans six cantons différents.

Butin dérobé dans le Jura

Le 28 mai, l'armurerie Stucky est prise pour cible à Moutier, dans le Jura, indique RFJ. Les cambrioleurs brisent une vitre à 4h le matin et s'enfuient avec un butin. Le magasin répondait pourtant «à toutes les normes supérieures de sécurité», indique l'armurier auprès de nos confrères de RJF. Une tentative similaire avait déjà eu lieu au même endroit un mois plus tôt, sans succès.

Herse et chien policier à Genève

Le 10 juin, une tentative a lieu à Genève, dans le quartier Florissant, informe la Tribune de Genève. A quatre heures le matin, deux hommes forcent l'entrée. L'alarme retentit et la police arrive rapidement sur les lieux. Les malfrats s'enfuient dans un «gros 4x4» et une course-poursuite s'ensuit dans les rues de la ville. Dans la campagne genevoise, la police lance une herse qui crève un des pneus du véhicule. Les deux hommes prennent la fuite à pied. L'un d'eux est maîtrisé par un chien policier.

Un commerce ciblé à Schwytz

Le samedi 13 juin, c'est à Ried, dans le canton de Schwytz, qu'une armurerie est cambriolée. A 3h le matin, des individus s'introduisent dans le magasin et volent des armes et accessoires. Plus tard dans la matinée, la police arrête cinq suspects, dans le canton de Zurich: il s'agit de cinq personnes de nationalité française, âgées entre 19 et 21 ans, soupçonnées d'avoir commis le crime.

En Valais, une porte soufflée à l'explosif

Le 18 juin, l'armurerie Dayer à Sion est attaquée au petit matin, alors que le jour est déjà levé. Les malfrats font sauter la porte d'entrée à l'explosif, s'emparent d'une cinquantaine d'armes et s'enfuient. Ils prennent la fuite à bord d'un véhicule immatriculé en France et forcent un barrage de police. Ils seront arrêtés peu après et placés en détention provisoire. Il s'agit de cinq hommes de 17 à 24 ans, dont quatre sont de nationalité française (et un Portugais). Toutes les armes sont retrouvées.

Pour un braquage à l'explosif, la police cantonale n'est plus suffisante pour mener l'enquête: c'est l'Office fédéral de la police (Fedpol) qui s'en charge. Contacté, celui-ci nous indique que «l’utilisation d’explosifs à Sion confirme une escalade des moyens, bien que les jeunes recrutés agissent souvent sans formation préalable».

«L’usage d’explosifs ou d’armes lourdes constitue indéniablement une aggravation, déjà observée dans d’autres pays européens» Fedpol

Braquage à la tessinoise

Le 20 juin, un cambriolage à lieu à Camorino, dans la banlieue de Bellinzone, au Tessin, à 4h le matin. Les malfrats prennent la fuite dans un véhicule, sont pris en charge par la police et leur véhicule est intercepté. S'enfuyant à pied, ils sont attrapés par la police. Les «biens volés» ont été récupérés, indique la police cantonale tessinoise.

Tentative à Zurich

Le 24 juin à 3h du matin, dans la commune de Höri (ZH), la police cantonale zurichoise arrête trois hommes tentant de s'introduire dans une armurerie. Il s'agit de trois ressortissants français âgés d'entre 19 et 21 ans. En juillet 2025, cette même armurerie avait été la cible de deux tentatives de cambriolage. Il s'agissait une fois d'un Français de 21 ans, et une fois d'un Français de 22 ans.

Les armuriers vont-ils devoir se «bunkériser?»

Qu'en pensent les armuriers? Contacté, Daniel Wyss, président de l'Association suisse des armuriers (ASA), indique que «cette nouvelle vague de tentatives et de cambriolages est un problème très grave pour les membres de notre association». Il ne souhaite toutefois pas donner d'informations supplémentaires.

Frank Radoux, propriétaire de l’Armurerie nouvelle lausannoise, à Renens, qui a subi un cambriolage par voiture-bélier en octobre 2025, est consterné par la situation actuelle. «Allons-nous devoir nous bunkériser?», se demande-t-il, en référence à la tendance à retirer ses armes des vitrines pour les garder dans des endroits sûrs et clos, hors des regards.

«Tous les efforts des armuriers à protéger leurs locaux professionnels ont une limite technique et économique et de plus, les techniques des voleurs s’adaptent déjà en passant à l’explosif», déplore le Vaudois. Il se demande également:

«Nos voisins français devraient-ils se préoccuper de ce besoin d’armes visiblement accru?» Frank Radoux, propriétaire d'armurerie

«Une tendance inquiétante», selon Fedpol

Pour Fedpol, pourtant, ces six cas pourraient ne pas être les seules. «Certaines affaires pourraient ne pas encore être documentées ou ventilées dans nos statistiques», nous indique l'office fédéral.

«Six cas en un mois, ce n’est pas un record absolu en termes de fréquence, mais cela illustre une tendance inquiétante» Fedpol

Mais selon Fedpol, les armureries «représentent une part minoritaire» de ces forfaits, qu'elle nomme des «crimes as a service», en bon français: des «crimes en tant que services». En 2026, l'office fédéral recense entre 300 et 350 cas, dont 22 visaient des armureries. Dans une dizaine de cas, les malfrats se sont enfuit avec des armes. D'autres commerces sont visés, notamment «les bijoueteries et les garages de luxe».

«Ces réseaux exploitent la rapidité et l’anonymat pour multiplier les tentatives, souvent avec des méthodes peu sophistiquées, ce qui explique leur taux élevé d’échec», explique Fedpol. Dans la plupart des cas, les malfrats ont, en effet, été arrêtés. «Fedpol salue le travail des polices cantonales, dont les interventions ont permis plusieurs arrestations ces dernières semaines, y compris en France contre les commanditaires», nous indique l'Office fédéral.

«Les polices cantonales ont réussi à appréhender la plupart des auteurs. Il faut les en féliciter, vraiment» Frank Radoux, propriétaire d'armurerie

Les autorités continuent leurs enquêtes. «La Taskforce nationale, dirigée avec la police cantonale zurichoise, concentre ses efforts sur les commanditaires et les réseaux, dont les méthodes évoluent», nous indique Fedpol.