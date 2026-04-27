Une Lamborghini Urus aurait notamment été dérobée ce week-end. Image: iStock Editorial

«Des millions»: plusieurs voitures de luxe ont été volées ce week-end

Un garage a été cambriolé deux fois ce week-end dans le canton de Fribourg. Le butin pourrait atteindre des sommets.

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Deux cambriolages ont été commis entre samedi et lundi dans un garage à Morat (FR). Au total, quatre véhicules de luxe ont été dérobés, représentant une valeur de plusieurs centaines de milliers de francs. Les auteurs ont pris la fuite dans une direction inconnue.

Le premier cambriolage s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. La Police cantonale fribourgeoise a alors été informée de la présence de personnes suspectes à proximité d'un garage à Morat.

Dépêchées sur place, les patrouilles ont constaté que le site avait été cambriolé, précise le communiqué publié lundi.

Les auteurs avaient toutefois déjà quitté les lieux. Blick évoque des modèles volés, notamment une Lamborghini Urus et une Mercedes-AMG. Dimanche, le butin s'élevait déjà à plusieurs millions de francs.

Et ça recommence

Mais le garage a été victime d'un deuxième cambriolage. Celui-ci a été commis pour lundi et a entraîné le vol d'une voiture supplémentaire. Deux plaintes ont été déposées pour chacune des infractions. Une enquête est en cours, notamment afin de déterminer si les faits sont liés. (joe/ats)