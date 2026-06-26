Canicule: Paris reporte sa Pride, qu'en est-il en Suisse romande?
Vendredi, les organisateurs ont reporté la Marche des fiertés prévue ce week-end à Paris, après que les autorités leur ont ordonné de changer la date afin d’éviter de surcharger les services d’intervention, déjà mis à rude épreuve par la canicule.
La police parisienne avait déclaré qu’elle interdirait l’événement en faveur des droits des personnes LGBTIQ+ samedi après-midi si les organisateurs ne se conformaient pas à ses exigences. Elle a également ordonné que soit reportée à une date ultérieure une série de concerts prévus d’un vendredi à un dimanche à l’hippodrome de Paris, ainsi qu’une compétition d’athlétisme prévue dimanche.
Qu'en est-il en Suisse?
Cette année, la Pride Romande se tiendra à Lausanne. La marche est bel et bien maintenue malgré la chaleur. Elle aura lieu le samedi 27 juin. Le rendez-vous est fixé à 14h sous le pont Bessière, le cortège sera déployé le long de la rue Saint-Martin. Le départ est prévu à 14h45. David Rodriguez, porte-parole du département de la sécurité, de l’économie et de l’eau, confirme cette information.
Sur Instragram toutefois, les organisateurs relaient plusieurs recommandations en lien avec la canicule afin d'«éviter déshydratation et insolation»: se munir d'une grande gourde d'eau ou de boissons riches en électrolytes, d'une casquette, de lunettes de soleil, de crème solaire, d'un brumisateur ou éventail, d'habits légers mais couvrants, d'un foulard humide pour la nuque ou encore d'une ombrelle. «Des brumisateurs sont mis à disposition par la Ville le long du parcours, précisent-ils, et les points d'eau sont indiqués sur la carte interactive.» (ag/afp)