La Marche des fiertés à Zurich, le 20 juin 2026. Image: Keystone

Canicule: Paris reporte sa Pride, qu'en est-il en Suisse romande?

La Marche des fiertés n'aura pas lieu ce week-end dans la capitale française en raison des fortes chaleurs. Aura-t-elle lieu à Lausanne samedi 27 juin? Réponse.

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Vendredi, les organisateurs ont reporté la Marche des fiertés prévue ce week-end à Paris, après que les autorités leur ont ordonné de changer la date afin d’éviter de surcharger les services d’intervention, déjà mis à rude épreuve par la canicule.

«La marche a été reportée. Nous envisageons de l’organiser en septembre, mais toute l’équipe doit se réunir pour voir comment nous pouvons rebondir.» Anouk Veyret, coprésidente de l’association Inter-LGBT. afp

La police parisienne avait déclaré qu’elle interdirait l’événement en faveur des droits des personnes LGBTIQ+ samedi après-midi si les organisateurs ne se conformaient pas à ses exigences. Elle a également ordonné que soit reportée à une date ultérieure une série de concerts prévus d’un vendredi à un dimanche à l’hippodrome de Paris, ainsi qu’une compétition d’athlétisme prévue dimanche.

«Malgré les ajustements effectués par les organisateurs et leurs efforts pour renforcer leurs dispositifs internes de premiers secours, la présence de plusieurs centaines de milliers de personnes à ces événements créera un risque élevé de surcharge pour un système de santé déjà poussé à ses limites.»

Qu'en est-il en Suisse?

Cette année, la Pride Romande se tiendra à Lausanne. La marche est bel et bien maintenue malgré la chaleur. Elle aura lieu le samedi 27 juin. Le rendez-vous est fixé à 14h sous le pont Bessière, le cortège sera déployé le long de la rue Saint-Martin. Le départ est prévu à 14h45. David Rodriguez, porte-parole du département de la sécurité, de l’économie et de l’eau, confirme cette information.

Sur Instragram toutefois, les organisateurs relaient plusieurs recommandations en lien avec la canicule afin d'«éviter déshydratation et insolation»: se munir d'une grande gourde d'eau ou de boissons riches en électrolytes, d'une casquette, de lunettes de soleil, de crème solaire, d'un brumisateur ou éventail, d'habits légers mais couvrants, d'un foulard humide pour la nuque ou encore d'une ombrelle. «Des brumisateurs sont mis à disposition par la Ville le long du parcours, précisent-ils, et les points d'eau sont indiqués sur la carte interactive.» (ag/afp)