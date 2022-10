«Les grands distributeurs nous confirment que la tendance est positive depuis la fin d'août et le lancement de la campagne» du Conseil fédéral . Il s'attend à quelques pour cent d'électricité économisée. «Mais ceux-ci peuvent faire la différence et sont donc d'une immense valeur». (ats/jch)

«Il existe des dizaines de projets éoliens qui sont prêts et attendent simplement leur autorisation. C'est un potentiel à exploiter.»

«L’accès au gaz russe sera quasi impossible, d'autant plus si l'économie chinoise redémarre. Nous allons donc poursuivre la constitution de réserves comme nous le faisons avec les installations à Birr ou les lacs des barrages de retenue.»

Le village le plus jeune de Suisse est romand: voici l'âge moyen par commune

«L'hiver 2023-2024 sera encore plus difficile pour la Suisse»

Plus de «Suisse»

Le village le plus jeune de Suisse est romand: voici l'âge moyen par commune

Les plus lus

Le village le plus jeune de Suisse est romand: voici l'âge moyen par commune

La population suisse est de plus en plus âgée, mais de grandes différences existent d'une région à l'autre. Si le Tessin domine le classement des aînés, les communes les plus jeunes se situent presque toutes en Suisse romande. Tour d'horizon.

La Suisse devient de plus en plus âgée. Depuis 2010, l'âge moyen des habitants de notre pays a augmenté de 3,26% pour atteindre 43,21 ans. C'est ce que révèlent nos calculs (voir l'infobox à la fin de l'article) basés sur les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS).