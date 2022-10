Crise énergétique: Pourquoi tout le monde s'arrache cette prise intelligente?

Les adaptateurs intelligents comme les «smartplugs» permettent de repérer les appareils gourmands en électricité. Ils se vendent actuellement comme des petits pains. Au vu de la crise énergétique, c'est un bon signe.

Depuis quelques semaines, la crainte de la crise énergétique se fait ressentir au niveau de la consommation. On n'achète pas seulement des choses qui pourraient être utiles en cas de panne de courant soudaine, comme des powerbanks ou des appareils fonctionnant sur batterie. L'intérêt rapidement croissant pour les produits qui pourraient aider à réduire la consommation d'électricité est également frappant.

Aux aides les plus connues, comme les blocs multiprises ou les minuteries, s'ajoute depuis peu une bonne prise électrique. Il s'agit de la «Smartplug» de la marque suisse MyStrom. Depuis quelques jours, les chiffres de vente grimpent de manière exponentielle.

Cet adaptateur se branche entre un appareil et la prise de courant et mesure la consommation d'électricité. image: mystrom

Dans la boutique en ligne de Brack.ch, il manque environ 5000 pièces dans le stock - au total, plus de 17 000 exemplaires ont été commandés. La porte-parole Simone Franzke déclare à ce sujet:

«Ce n'est un secret pour personne que la demande d'appareils à faible consommation d'énergie et d'accumulateurs d'électricité a massivement augmenté depuis l’été» Simone Franzke, porte-parole de Brack.ch

La hausse liée à cet appareil est, toutefois, «exceptionnelle». La pénurie est également perceptible chez le concurrent Digitec, où le prix a parfois augmenté de plus de 20%.

Les données relatives aux recherches Google indiquent que l'intérêt a nettement augmenté pendant les mois d'été. Et ce, dans le monde entier. La situation est déjà compliquée en termes de pénurie de matières premières, et par conséquent, les fabricants et les fournisseurs de puces ont eu du mal à suivre. Brack.ch estime actuellement que «la postproduction et le transport» de la marchandise commandée prendront 12 à 14 semaines à eux seuls.

La popularité de la prise MyStrom s'explique par ses fonctions qui ne pourraient pas mieux correspondre à la crise énergétique qui guette: l'adaptateur permet aux utilisateurs de savoir où et surtout pourquoi il est possible d'économiser de l'électricité. Il contribue à l'idée de solidarité qui s'impose actuellement, selon laquelle chacun et chacune peut influencer la situation par sa propre consommation.

On a testé pour vous

Cela est rendu possible par la conception de l'appareil: le «smartplug» qui mesure en temps réel la consommation d'électricité d'un appareil, indique les coûts effectifs et révèle en même temps à quel point il fait chaud chez soi.

L'expérience de l'auteur de cet article montre l'utilité que cela peut avoir pour la sensibilisation au gaspillage d'électricité:

Bureau à domicile : Les ordinateurs, y compris les écrans et les imprimantes, ont gaspillé quelques kilowattheures d'électricité pendant plusieurs jours, bien que l'auteur de l'article ait travaillé au bureau. Sur un mois entier, cela représentait plusieurs francs jetés par la fenêtre.

: Les ordinateurs, y compris les écrans et les imprimantes, ont gaspillé quelques kilowattheures d'électricité pendant plusieurs jours, bien que l'auteur de l'article ait travaillé au bureau. Sur un mois entier, cela représentait plusieurs francs jetés par la fenêtre. Machine à laver: Le processus de chauffage et d'essorage consomme beaucoup d'électricité. Ainsi, le lavage à 60 degrés de la housse de couette coûte rapidement entre 0,50 et 1 franc, ce qui est inutile pour le lavage de tous les jours: la transpiration accumulée des nuits est nettoyée même à des températures plus basses. De plus, le séchage à l'air libre réduit le risque de bactéries.

De telles réflexions étaient déjà répandues avant la situation de crise actuelle. Mais faute de données précises, on n'avait pas conscience de l'ampleur des économies possibles dans chaque cas. Et surtout: que le petit détail, calculé sur plusieurs semaines, fait aussi beaucoup de dégâts.

La découverte la plus impressionnante a été celle de la température: la prise MyStrom mesure, en temps réel, la température de l'environnement d’où se trouve la prise. Les données ont montré que le thermomètre grimpait régulièrement jusqu'à 25 degrés – bien que personne ne soit à la maison. La faute n'en incombait pas seulement au chauffage au sol, mais aussi au rayonnement solaire. Les données ont également permis de voir quand une fenêtre était laissée ouverte les jours de grand froid: le thermostat a activé le chauffage alors que personne n'était présent à la maison pendant huit heures.

Dans l'exemple du chauffage, les «prises intelligentes» ne sont pas d'une grande aide – il existe, en revanche, d'autres «appareils intelligents» qui permettent de désactiver automatiquement les thermostats lorsque personne n'est à la maison. Mais s'il s'agit d'imprimantes, de téléviseurs ou de routeurs, les «smartplugs» peuvent être configurés de manière à ce qu'un mode veille soit détecté et entraîne automatiquement la mise à l’arrêt.

Faible autoconsommation

La prise MyStrom consomme elle-même peu d'électricité. Selon les indications du fabricant, elle consomme entre 1,3 et 1,5 watt. Sur une période de facturation de trois mois, cela représente à peine un franc.

L'adaptateur est géré via Internet avec l'application correspondante. Les développeurs proposent également une interface ouverte qui, avec les connaissances informatiques nécessaires, peut être utilisée pour des apps alternatives économes en données. Les prises MyStrom sont, en outre, à l'écoute des solutions smart home d'Apple, Google et IFTTT. Il est, par exemple, possible de configurer la mise en marche ou l'arrêt automatique lorsque l'on entre ou que l'on sort de chez soi.

La connexion à Internet présente certains inconvénients et dangers. Si le routeur domestique est également déconnecté du réseau, certaines fonctions d'économie d'énergie font également défaut. En 2018, MyStrom a, en outre, fait l'objet de critiques après que la SonntagsZeitung a rendu publiques de graves failles de sécurité: des tiers non autorisés ont pu accéder aux adaptateurs et même les commander à distance.

Le chef d’entreprise derrière MyStrom n'était pas joignable pour des demandes de renseignement de la part de watson. (pit)