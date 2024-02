Le Service de renseignement de la Confédération en mal de confiance

L'argent caché a rapporté des millions aux cantons

Depuis 2018, il est devenu plus difficile de cacher son argent à l'étranger. La Suisse a introduit l'échange automatique d'informations (EAI) voilà cinq ans. Il a permis de révéler des milliers de cas de fraude fiscale. Mais il y a aussi eu un effet indirect bien plus conséquent.

«Vous vous casserez encore les dents sur ce secret bancaire», déclarait le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz, en mars 2008. Mais un an plus tard, UBS livrait aux Etats-Unis des dossiers de clients américains, et cinq ans plus tard, le Conseil fédéral s'engageait à introduire l'échange automatique d'informations, c'est-à-dire à livrer des données sur les comptes aux pays partenaires.