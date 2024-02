Un nouveau scandale éclabousse la compagnie Béjart

A la mort de Maurice Béjart en 2007, Gil Roman a pris la tête de la compagnie lausannoise. Keystone

Un audit en 2021 avait mené à la démission de l'ancien directeur de production. Aujourd'hui, c'est le «fils spirituel» de Maurice Béjart et chorégraphe en chef qui est épinglé pour son comportement jugé problématique.

Le directeur artistique du Béjart Ballet Lausanne (BBL) Gil Roman est licencié. En cause: un incident «inapproprié et intolérable» survenu lors des représentations du BBL à l'Opéra de Paris, selon le Conseil de fondation. Son contrat prendra fin le 30 avril 2024.

Lors de la première soirée des représentations du BBL à l'Opéra Garnier en janvier, il a invité l'ancien directeur de production - dénoncé dans l'audit de 2021 pour des attitudes et propos relevant du harcèlement sexuel et licencié avec effet immédiat - à la représentation, puis à l'apéritif privatif qui a suivi en présence de l'ensemble des danseuses et danseurs, indique le Conseil de fondation dans un communiqué publié vendredi:

«Après avoir éclairci les faits et entendu Gil Roman, le Conseil a estimé ce comportement inapproprié et intolérable vis-à-vis de l'institution et plus encore des danseuses et danseurs, eu égard aux conclusions de l'audit et aux décisions qu'il avait alors prises. Dans le respect de la tolérance zéro clairement affirmée en 2021 et malgré les qualités artistiques de Gil Roman».

Déjà épinglé en 2021

A la suite de l'audit et suivant ses recommandations, le Conseil de fondation a réitéré à plusieurs reprises sa volonté de ne plus laisser certains comportements se dérouler au sein du BBL et de veiller scrupuleusement au respect de la personnalité de l'ensemble du personnel, rappelle-t-il. L'incident de Paris aura visiblement été la goutte qui a fait déborder le vase.

Gil Roman lui-même avait été épinglé par l'audit. Maintenu à son poste de chorégraphe et directeur de ballet, le Conseil de fondation avait toutefois décidé de l'encadrer. Si le rapport reconnaissait les qualités artistiques, le chorégraphe y était décrit comme sensible, pointu et exigeant, mais aussi comme vulgaire, impulsif, colérique et injurieux.

En revanche, l'audit n'attestait en rien des rumeurs faisant état de harcèlement d'ordre sexuel, d'homophobie, de consommation ou trafic de cocaïne ou encore de népotisme de la part du directeur artistique.

La gouvernance de la compagnie de danse a été revue, avec la création d'un poste de directeur général, en la personne de Giancarlo Sergi. Il est entré en fonction en septembre 2022.

Trouver un successeur

Le Conseil de fondation indique encore qu'il nommera «dès que nécessaire une direction artistique intérimaire et s'attelle dès à présent au recrutement d'une nouvelle ou d'un nouveau directeur artistique». Dans l'intervalle, grâce à la structure mise en place en 2022 et dirigée par Giancarlo Sergi, la production et la présentation des spectacles programmés sont assurées, selon lui.

Dans le prolongement des échanges réguliers que la Fondation du BBL entretient avec la Fondation Maurice Béjart, détentrice des droits des chorégraphies de ce dernier, des discussions vont maintenant être engagées pour assurer le futur de la compagnie, confirmer une nouvelle direction artistique et continuer à faire rayonner l'œuvre de Maurice Béjart à Lausanne et dans le monde, souligne-t-on aussi:

«Le Conseil de fondation remercie Gil Roman pour les années passées au sein du BBL, pour son investissement et pour l'excellence artistique qu'il a insufflée tout au long de son engagement au service de la compagnie»

Fils spirituel de Béjart

Né en 1960 à Alès, dans le sud de la France, le chorégraphe s'est engagé auprès de Maurice Béjart dès 1979 au Ballet du 20e siècle à Bruxelles. Il a ensuite suivi la compagnie de son maître, arrivée en 1987 à Lausanne.

Il a interprété maintes créations de son mentor, assumant aussi progressivement des fonctions dirigeantes au sein du BBL. A la mort de Maurice Béjart en 2007, il a pris la tête de la compagnie, se consacrant alors à faire vivre l'oeuvre léguée par son père spirituel. (ats/jch)