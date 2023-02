Un serveur du CO de la Glâne victime d'une cyberattaque

L'Association du Cycle d'orientation (CO) de la Glâne a été victime d'une cyberattaque.

Plus de «Suisse»

Des données d'un serveur de l'infrastructure Epicentre à Romont ont été dérobées. Les photos de quelque 350 de ses utilisateurs ont fini sur internet.

Le serveur a été immédiatement fermé et une plainte a été déposée, a indiqué lundi le CO de la Glâne. Une cellule de crise a été mise en place pour gérer cet incident en lien avec la police cantonale. Sa première mission est d’analyser les données volées afin de pouvoir informer personnellement les citoyens concernés, en lien avec l’Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation.

Des données sensibles qui n'ont pas été soustraites

Quelque 755 photos de profil des comptes d'environ 380 utilisateurs d'Epicentre, ainsi que le recto de leur carte d’identité, ont été mises en ligne sur internet. Leurs autres données sensibles ne semblent pas avoir été soustraites. Au total, Epicentre accueille près de 10 000 clients avec un compte utilisateur.

La plainte du CO a été déposée lundi, précise-t-il, pour accès indu à un système informatique et soustraction de données. La cellule de crise prend en outre des mesures avec les prestataires informatiques pour remédier à la faille informatique, précise encore le CO de la Glâne. (sda/ats)