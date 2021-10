Quelques mois après l'attaque informatique survenue à Rolle, la commune de Montreux a été prise pour cible par des pirates virtuels.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «Suisse»

Les services de l'administration de la commune de Montreux ont été victimes d'une cyberattaque. Le piratage informatique a été identifié dimanche matin, a indiqué l'Association Sécurité Riviera (ASR) en soirée. Une cellule de crise a été mise en place. Des analyses sont en cours pour déterminer si des données ont été cryptées et volées.