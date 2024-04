Freddy Nock est décédé à son domicile le 7 février 2024 à l'âge de 59 ans

Freddy Nock est mort ruiné

De récentes révélations le confirment: le célèbre funambule argovien a connu des difficultés financières à la fin de sa vie.

Il y a quelques semaines, des centaines d'invités ont fait leurs adieux à Freddy Nock lors d'une cérémonie commémorative. Elle a eu lieu à Märstetten (TG), où réside encore son père. C'est là que le funambule et sportif de l'extrême a été enterré dans l'intimité. La famille de Nock habite en Thurgovie.

Jusqu'à sa mort, le défunt, âgé de 59 ans, vivait à Uerkheim. Et Nock était endetté, comme le révèle un avis de faillite provisoire publié aujourd'hui dans la feuille officielle. L'office des faillites d'Argovie motive sa décision par un refus de succession.

Freddy Nock pris dans une spriale

Cette annonce n'est pas si surprenante. Nock avait été retrouvé sans vie dans son appartement le 7 février 2024. On a ensuite appris qu'il était au bénéfice de l'aide sociale de sa commune d'Uerkheim – ce qu'il n'avait accepté qu'à contrecœur. Dans l'intervalle, il essayait toujours de joindre les deux bouts.

Dans sa dernière interview, publiée à titre posthume par le Sonntagsblick, il avait avoué:

«Je ne suis pas riche. Je ne possède qu'une entreprise, mais cela n'a rien à voir avec la richesse».

Ces dernières années, Nock avait perdu des mandats et des sponsors. Il s'était fait connaître à l'étranger grâce à ses records du monde de funambulisme et à ses apparitions à la télévision. Il se produisait en outre lors de fêtes municipales ou d'anniversaires d'entreprises.

Ses difficultés financières ont été déclenchées par des accusations selon lesquelles il aurait étranglé et frappé son ex-femme en 2008 et 2013. En 2020, la Cour suprême d'Argovie l'a acquitté de l'accusation de tentative d'homicide volontaire, alors que le tribunal de district de Zofingue l'avait condamné un an auparavant.

«L'acquittement ne lui a pas été d'un grand secours, il a été privé de ses moyens de subsistance», Sa fille Kimberly Nock lors de la cérémonie.

Dans la publication officielle, on trouve deux avis standard: un pour les personnes qui conservent d'éventuels biens de Nock, et qui sont invitées à les remettre immédiatement à l'office des faillites. Un autre pour d'éventuelles dettes envers l'artiste: elles ne doivent plus lui être transférées, car on risquerait alors de devoir les payer deux fois.

(Adaptation française: Valentine Zenker)