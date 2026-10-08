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La scénariste de Dix pour cent va venir dans ce festival romand

epa12495966 Spectators look at a movie teaser during the opening ceremony of the 31st Geneva International Film Festival (GIFF), in Geneva, Switzerland, 31 October 2025. The festival runs from 31 Octo ...
Le Geneva International Film Festival se tiendra du 30 octobre au 8 novembre (archive)Keystone

La scénariste de Dix pour cent va venir dans ce festival romand

Le Geneva International Film Festival va accueillir des invités renommés et des films de plusieurs pays, dont Taiwan. Le GIFF fera également la part belle à la Suisse.
08.10.2026, 14:3208.10.2026, 14:32

La scénariste française Fanny Herrero, connue pour les séries Dix pour cent et Drôle, et la réalisatrice indienne Mira Nair, mère du maire de New York Zohran Mamdani, seront les invitées d'honneur du 32e Geneva International Film Festival (GIFF). Du 30 octobre au 8 novembre, cette édition sera la première pour la nouvelle directrice artistique Emilie Bujès.

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Comme la directrice opérationnelle, Audrey Olivier Muralt, elle est entrée en fonctions en août dernier après le départ d'Anaïs Emery. Elle pourra notamment accueillir Fanny Herrero, réputée pour les protagonistes féminines dans ses séries, pour un Focus et une conférence, ont annoncé jeudi les organisateurs.

De son côté, Mira Nair recevra le Prix Film & Beyond pour l'ensemble de sa carrière. Celle qui a été par le passé couronnée d'un Lion d'or à la Mostra de Venise, participera elle aussi à une conférence.

Des Suisses seront à l'honneur

Autre invité à l'honneur, le collectif genevois de cinéastes indépendants Exit Void seront à l'honneur d'une section sur les pionniers de l'audiovisuel suisse. Deux formats sont également prévus sur le clip musical.

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Parmi les 113 oeuvres présentées, dont 15 sont suisses, plus de deux tiers seront projetées en première suisse, internationale ou mondiale. Quarante sont en compétition pour la fiction, les séries, les expériences immersives et le volet «Future Is Sensible».

Parmi les longs métrages sont notamment en lice La Gradiva de Marine Atlan, Journal d'une femme de chambre de Radu Jude et des films plus politiques comme Viendra la révolution de Pegah Ahangarani et Les Indes de la Genevoise Pauline Julier et Nicolas Chapoulier.

Belgique, Etats-Unis et Taiwan

Côté séries, la production belge Haemers porte sur le criminel Patrick Haemers. Le faux documentaire italien Peccato imagine une vie et une carrière alternative pour la comédienne phare du succès Il reste encore demain.

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Seule de ce type en Suisse, la compétition d'expériences immersives présentera également dix réalisations, dont deux productions nationales. Le public pourra voir le spectacle audiovisuel Captures du studio genevois Structurals ou l'œuvre Sunset Motel du chorégraphe Gilles Jobin.

Pour Future Is Sensible, qui porte sur les problématiques sociales et environnementales, The Saviors confronte les Etats-Unis à la montée de la xénophobie et à leur rapport à l'immigration. Cette thématique sera également au centre de la série d'animation Get Jiro.

En dehors de la compétition, le GIFF met cette année un accent sur la production taïwanaise. Plusieurs longs métrages et oeuvres immersives seront montrés, ont encore affirmé les organisateurs. (ats)

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