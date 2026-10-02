Le festival de musiques électroniques Electron a lieu du 2 au 25 octobre à Genève. Image: Electron

Ce festival veut mettre Genève «sous tension»

Le festival de musiques électroniques Electron fait son grand retour dans la Cité de Calvin du vendredi 2 au dimanche 25 octobre. La programmation est foisonnante et réserve quelques surprises.

Plus de «Divertissement»

Cela fait plus de 20 ans que le festival genevois Electron fait vibrer le public au rythme des musiques électroniques. Pour sa 23ème édition, qui se déroule du 2 au 25 octobre 2026, l'événement a toutefois apporté quelques modifications à son programme. On vous dévoile tout.

Hors des murs

Les deux grandes nouveautés de cette année sont la taille de la manifestation, ainsi que sa durée. Pendant 24 jours, en effet, les clubs, les bars, les salles de concerts, mais aussi les institutions culturelles, les espaces publics et autres «lieux insolites» accueilleront de nombreuses performances.

«Du théâtre au centre commercial, des galeries ferroviaires à la rue, une même envie: faire sortir les cultures électroniques de leurs territoires habituels et les inviter à prendre possession de nouveaux espaces.» Electron festival

Outre cette expansion, la volonté est également de mettre en avant, «plus que jamais, la scène genevoise», expliquent les organisateurs dans un communiqué. Pour ce faire, l'Electron Bar to Bar transformera, lors du coup d'envoi du festival, ce vendredi 2 octobre, une vingtaine de bars en mini-dancefloors.

Un autre rendez-vous vaudra également le détour. Pionnières!, dimanche 4 octobre, mettra en lumière «les compositrices, chercheuses, créatrices ayant contribué à écrire l'histoire des musiques électroniques, trop souvent dans l'ombre».

Taille humaine

Malgré une programmation foisonnante, Electron maintient son envie de proposer au public «de grands artistes dans des salles à taille humaine». Un «luxe devenu rare», estiment les organisateurs, à une époque où «les scènes sont de taille XXL».

«Artistes et festivaliers ne sont jamais bien loin les uns des autres, et c’est aussi là que la magie opère»

Le festival Electron a lieu du 2 au 25 octobre 2026 à Genève. Pour plus d'information, rendez-vous ici: electronfestival.ch. (ag)