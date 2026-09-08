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Dix pour cent revient en film: ce qui vous attend sur Netflix

Les anciens d’ASK reprennent du service six ans après la fin de Dix pour cent.
Les anciens d’ASK reprennent du service six ans après la fin de Dix pour cent.image: netflix media center

«Dix pour cent» est de retour: voici ce qui vous attend sur Netflix

Six ans après la fin de la série culte, les agents de stars de Dix pour cent reprennent du service. Cette fois, Andréa, Noémie et toute la bande débarquent dans un film, avec George Clooney et Eva Longoria en guest-stars.
08.09.2026, 16:5408.09.2026, 16:54
Anne Pascale REBOUL / paris

Six ans après avoir baissé le rideau, les agents de stars de Dix pour cent reviennent dans un film jeudi sur Netflix, qui met en avant le duo détonant Camille Cottin et Laure Calamy, avec George Clooney et Eva Longoria en guest-stars, deux fans de la série. Sur quatre saisons depuis 2015, la série chorale suivait la destinée d’une petite agence parisienne de stars, ASK, montrant les aléas et difficultés de ce métier de l’ombre, au service d’acteurs et actrices.

Le titre fait référence à la commission touchée par les agents, de 10% du cachet de leurs clients. Dans chaque épisode, comme dans une mise en abyme, de vraies vedettes jouaient leur propre rôle, avec une bonne dose d’autodérision.

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Dans Dix pour cent - Le film, ce sont Laetitia Casta et Vincent Macaigne qui s’y collent, sans crainte d’être égratignés. Ils sont les acteurs principaux du premier film d’Andréa Martel (Camille Cottin), devenue réalisatrice, toujours aussi mordante et dans le contrôle extrême. Elle s’allie à la truculente Noémie (Laure Calamy), passée à la production, en pensant pouvoir en faire à sa guise.

Camille Cottin (à gauche de l'image) et Laure Calamy (à droite) sont au cœur de ces retrouvailles.
Camille Cottin (à gauche de l'image) et Laure Calamy (à droite) sont au cœur de ces retrouvailles.image: netflix

Mais sa vie privée déraille, le tournage vire à la catastrophe et les anciens d’ASK sont appelés à la rescousse. Sont ainsi réunis à nouveau les acteurs Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Nicolas Maury, Fanny Sidney et Liliane Rovère, campant leurs personnages pleins de doutes et de failles.

«La saison 4, c’était un peu triste mine: l’agence a coulé, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie»
Camille Cottin

Donc pour le film, «c’était super de se retrouver et de réparer certaines choses, de refaire famille».

Cette star va adapter la série «Dix pour cent» en espagnol
Cette star va adapter la série «Dix pour cent» en espagnol

Les carrières des uns et des autres ont décollé avec la série, diffusée sur France 2 puis Netflix. Il n’a pas été évident de faire coïncider les agendas. L’idée du film a germé après le prix de la meilleure comédie décroché à New York aux International Emmy Awards en 2021 par Dix pour cent (connue dans le monde anglophone sous le nom de Call My Agent!).

Retrouvailles joyeuses

L’ancien agent de stars Dominique Besnehard, à l’origine de la série en 2015, a recruté de nouveau pour le scénario Fanny Herrero, aux manettes des trois premières saisons.

«C’est un peu ma maison. Y revenir était hyper joyeux. J’aime cette arène, ces personnages, ce registre-là de comédie sensible»
anny Herrero, à l'AFP

Avec l’humoriste Lison Daniel à l’écriture, Fanny Herrero a cherché à la fois à «jouer sur la familiarité et la nouveauté», s’adressant aux aficionados de Dix pour cent comme aux néophytes. Le film démarre ainsi dans un «open space», comme chez ASK, puis migre dans le sud de la France pour montrer les fragiles rouages d’un tournage.

«On déplace les personnages, j’ai pu être beaucoup plus libre à la mise en scène» et éviter l’écueil d’un «long épisode», rapporte la réalisatrice Emilie Noblet, déjà à la manœuvre sur les séries HP, Parlement et Zorro. Dix pour cent - Le film parle «toujours des coulisses du cinéma, de ce petit monde, mais on est aussi dans le monde», souligne Fanny Herrero, qui aborde là les sujets de la santé mentale et du péril climatique.

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De quoi faire voyager le film à travers le monde, comme déjà la série? Celle-ci a connu une douzaine d’adaptations. Aux Etats-Unis, est attendue sa déclinaison dans le milieu du sport professionnel, avec des agents d’athlètes, par la société de production Plan B de Brad Pitt.

(«Dix pour cent» sera disponible sur Netflix dès le jeudi 10 septembre.)

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