Alors, Alexandre Kominek: plutôt France Inter ou Couleur 3?

Humoriste romand sans filtre et comédien prometteur, Alexandre Kominek, l'un des piliers (de bar et de barres de rire) de l'émission «Les Bras Cassés» de la RTS, vient d'entrer dans la très sélect «Bande originale» de Nagui. Et pas sur la pointe des pieds, mais deux jours de suite!

Certes, l'amour qu'affiche le service public français pour nos pourvoyeurs d'humour nationaux ne date pas d'hier (Marina Rollmann en tête), mais il s'agit toujours de fêter l'exportation comme il se doit. Surtout, quand c'est l'occasion de balancer une question nulle, mais que tout le monde se pose quand un Romand s'en va faire poiler la République du haut de son passeport suisse: C'est quoi le mieux, France Inter ou Couleur 3? Interview battle de radio.

La plus grande liberté de ton?

Alexandre Kominek: Vu que je suis tout nouveau et remplaçant, j'envoie mon texte à France Inter. Mais je ne ressens aucune censure et me sens entièrement libre. Le rédac' chef est très marrant et hyper ouvert, donc tout est validé à chaque fois. Chez Couleur 3, Valérie Paccaud a entièrement confiance en mes bêtises, donc pas besoin d'envoyer en amont. Valérie Paccaud est un être rare et précieux grâce avec qui j'ai pu trouver mon style et ma patte en radio.

La meilleure cafétéria?

Je n'ai pas eu le temps de goûter à celle de Radio France. Et celle de Couleur 3 est tout le temps fermée quand j'arrive. Donc je ne peux pas vous dire la différence... Par contre, je suis quasi sûr que chez les deux, ce sont des Français qui travaillent en cuisine.

Où y a-t-il le plus d'islamo-gauchistes?

Oulalala... Disons que chez Inter, ils sont que chez Inter. A Lausanne, ça court les rues, il y en a partout!

Meilleur tremplin?

Les deux jouent un rôle très important. Il y a pas l'un sans l'autre. Couleur 3 m'a permis de me faire connaitre un peu en Suisse romande, de faire mes armes, d'acquérir de la confiance, de laisser «ma folie» s'exprimer. Sans ça, je n'aurais pas pu atterrir sur France inter. Et Inter est un super moyen pour avoir de la visibilité en France donc, potentiellement, de remplir une salle de spectacle. Mais calmons-nous: j'ai fait que deux chroniques sur Inter, si ça se trouve, la 3ème sera celle de trop, dérapage en live et ciao l'artiste!

La meilleure ambiance dans les studios?

C'est moi l'ambiance donc c'est l'éclate chez Couleur 3, à France Inter et à l'Office des poursuites.

Les internautes les plus vaches?

Les vacheries sur internet ne viennent pas des chroniques. En ce qui me concerne, j'ai vraiment droit de temps en temps à un petit message d'insulte sorti de nulle part, une sorte de candidature spontanée. Tu checkes ton phones, 14h37, on t'a envoyé «nique ta mère t'es éclaté». Je trouve ça drôle, j'essaie de me faire le film, de savoir pourquoi et à cause de quoi il a pu m'écrire ça.

Qui paie le mieux?

Roulement de tambours... Léman Bleu!!!

