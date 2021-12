Voici la photo 2022 du Conseil fédéral et on a trouvé des bizarreries

Ce vendredi, on attendait un mot du Conseil fédéral à propos du Covid, mais on a eu ça 👇

Tous les ans, le gouvernement suisse nous ravit avec sa photo de famille pour la nouvelle année. Normalement, on la reçoit le 1ᵉʳ janvier – mais là, un petit couac de comm' a fait fuiter le making off sur les réseaux (on vous a mis la vidéo plus bas), ce qui a poussé les autorités à publier le cliché en avance.

Pour info, cette image officielle est l'apanage du président de la Confédération. Il s'agit du premier acte de sa présidence et elle n'est révélée qu'à son entrée en fonction, au début de l'année.

On doit donc cette idée à Ignazio Cassis, notre prochain président. Et si vous vous demandez qui l'a réalisé, il s'agit du photographe tessinois Stefano Spinelli. L'artiste en a fait la prise de vue et la post-production.

Peut-être qu'avant de donner votre avis, un petit zoom s'impose sur qui est qui. Parce que de loin, soyons honnêtes, on ne voit pas grand-chose. Alors voici (attention, moment un peu malaisant). 👇

Alain Berset en mode «Petit air coquin»

Simonetta Sommaruga en mode «Chaton d'amour»

Guy Parmelin en mode «Guy Parmelin»

Karin Keller-Sutter... rien à redire

Viola Amherd en mode «T'es sympa mais lâche-moi les baskets avec ton appareil»

Ueli Maurer en mode «Ministre des Finances»

Le chancelier en mode «Personne me connaît, mais je fais bonne figure»

Ignazio Cassis en mode «Je vous ai bien eu...»

Vous n'en pouvez plus? Il y a mieux: le making off en vidéo. Découvrez Karin Keller-Sutter qui fait coucou, le regard fatal de Berset et Cassis qui se fait mettre du fond de teint.

Si vous avez tenu le coup jusque-là, vous souhaiterez peut-être savoir pourquoi Ignazio Cassis a voulu ce cliché, voici:

«Tout comme les membres du Conseil fédéral, les Suisses et les Suissesses diffèrent de par leur origine, leur langue, leur culture et leur mentalité. Mais c'est ensemble que nous formons la Suisse. Cette diversité fait la force de notre pays.»