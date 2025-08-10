Week-end noir pour le parapente

Deux accidents mortels de parapente se sont produits en montagne samedi. Un homme de 57 ans s'est écrasé au Breithorn, au-dessus de Grengiols (VS), et un autre de 55 ans dans le Simmental bernois.

Plus de «Suisse»

Keystone

Le premier accident a endeuillé le Fly Challenge Swiss Alps 2025. Un participant s'est écrasé près du Breithorn, en Valais. Les sauveteurs rapidement dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès du Suisse, indique dimanche la police cantonale. Une enquête servira à déterminer les causes du drame.

Dans le canton de Berne, les faits se sont produits à la mi-journée au-dessus de la Lenk. Selon les premiers éléments, le parapentiste a décollé de Metschstand puis a rencontré des difficultés en vol. Il s'est écrasé au sol dans la zone de Walliswenge, ont indiqué dimanche la police et le Ministère public de la Confédération.

Malgré les premiers secours prodigués par des tiers et les services de sauvetage, l'homme a succombé à ses blessures sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. (ats/vz)