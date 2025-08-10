beau temps27°
DE | FR
burger
Suisse
Accident

Week-end noir pour le parapente

Week-end noir pour le parapente

Deux accidents mortels de parapente se sont produits en montagne samedi. Un homme de 57 ans s'est écrasé au Breithorn, au-dessus de Grengiols (VS), et un autre de 55 ans dans le Simmental bernois.
10.08.2025, 13:0910.08.2025, 13:09
Plus de «Suisse»
L&#039;ecusson de la Police cantonale valaisanne, est visible sur la veste d&#039;un policier lors de l&#039;inauguration officielle de &quot;La Tranchee&quot;, le plus grand stand de tir indoor de Su ...
Keystone

Le premier accident a endeuillé le Fly Challenge Swiss Alps 2025. Un participant s'est écrasé près du Breithorn, en Valais. Les sauveteurs rapidement dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès du Suisse, indique dimanche la police cantonale. Une enquête servira à déterminer les causes du drame.

Dans le canton de Berne, les faits se sont produits à la mi-journée au-dessus de la Lenk. Selon les premiers éléments, le parapentiste a décollé de Metschstand puis a rencontré des difficultés en vol. Il s'est écrasé au sol dans la zone de Walliswenge, ont indiqué dimanche la police et le Ministère public de la Confédération.

Malgré les premiers secours prodigués par des tiers et les services de sauvetage, l'homme a succombé à ses blessures sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. (ats/vz)

L'actu en Suisse c'est par ici

Ikea met en garde contre une «escroquerie gênante» visant les Suisses
de Sven Papaux
1
Les Suisses se détournent du téflon: voici les meilleures alternatives
de Benjamin Weinmann
2
Pourquoi la découverte d'un dinosaure en Suisse est restée secrète 12 ans
de Sabine Kuster
«La Suisse doit se préparer à des étés alternants canicules et déluges»
de Kilian Marti
2
Thèmes
- Un cycliste chute juste avant la ligne d'arrivée (version finale)
Video: twitter
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Passeport suisse 2025: trois pays ne sont plus accessibles sans visa
2
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été
3
Novak Djokovic est la cible de violentes attaques en Serbie
Berne mise désormais sur «l'équipe Mar-a-Lago»
Après l’échec des négociations pour réduire les droits de douane américains, Berne change de stratégie. Pour tenter de séduire Donald Trump, Karin Keller-Sutter mise désormais sur des figures économiques influentes.
L’offensive diplomatique du Conseil fédéral n’a jusqu’ici donné aucun résultat. Le président américain Donald Trump est resté inflexible, et les droits de douane de 39% sur les importations suisses restent en vigueur.
L’article