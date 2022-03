Dans l’ombre du drame de Montreux, l’école à domicile remise en cause

«La révision de ce dispositif légal s’inscrit dans le programme de législature du Conseil d’Etat qui promeut le développement de la vie commune en société, la défense de l’ordre juridique et démocratique, ainsi que les valeurs de l’Etat de droit. Elle vise à protéger l’enfance et la jeunesse contre les emprises religieuses ou sectaires mettant en cause les chances d’intégration sociale, le droit à la liberté sexuelle et le libre choix du partenaire de vie.»