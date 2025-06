Des toilettes rutilantes dans une gare CFF, mais il y a un problème. Image: cff

Il y a un problème avec les toilettes de certaines gares CFF

Un retraité a fait les frais de la nouvelle politique anti-cash dans les gares CFF: pas de carte, pas de toilettes.

La numérisation touche aujourd'hui tous les secteurs de la vie quotidienne. Et sous prétexte de dématérialisation et de simplification, certains se retrouvent sur le carreau.

Le quotidien fribourgeois La Liberté s'est fait écho d'un nouvel exemple fâcheux ce mardi et qui touche à l'intime. Et si cette anecdote pourrait faire sourire certains, c'est qu'ils ignorent les implications pratiques de cette numérisation à tout va et notamment son pendant économique, le paiement électronique.

Comme dans de nombreuses gares, les CFF modernisent leurs infrastructures. On vous parlait par exemple l'an passé de ces casiers à bagage qui ne prenaient plus le cash. Là, place à un site internet, un mail et enfin une carte bancaire ou Twint. Et si, déjà, certains usagers étaient contrariés de ne pas pouvoir déposer leur valise contre quelques pièces, il n'y a ici que peu d'enjeux.

En revanche dans le cas présent, il s'agit d'un besoin physiologique essentiel et de sa réponse qui est contrarié: l'accès aux toilettes.

Car c'est bien un retour en arrière de l'accessibilité qu'a vécu un retraité fribourgeois. Sans carte bancaire et n'utilisant pas Twint, impossible de se rendre aux toilettes dans la gare de Fribourg, comme dans de nombreuses autres gares CFF de Suisse:

«Je suis d’une génération qui utilise encore le cash, en tout cas au restaurant, dans les commerces indépendants et pour tous les petits achats. Je n’ai pas souvent de carte avec moi». Un usager cité par La Liberté

Si les CFF et l'exploitant avaient prévu une parade théorique, soit acheter une carte spécifique dans un Selecta, celles-ci sont en nombre limité et fréquemment épuisées comme le précise La Liberté après vérification. Et la Fédération fribourgeoise des retraités confirme:

«C’est sans doute un problème qui concerne beaucoup de monde, spécialement les personnes âgées.



La disparition du cash rend plus difficile l’accessibilité à certains services comme les toilettes ou les billets de transports publics.



Au final cela peut même avoir des incidences sur l’isolement social car certaines personnes renoncent à sortir de chez elles ou à voyager.» René Thomet, président de la Fédération fribourgeoise des retraités (FFR), cité par La Liberté

Alors que les CFF étaient fiers de la modernisation de leurs toilettes, il semblerait qu'elle a déjà montré ses limites pour certaines personnes. (hun)