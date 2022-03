Un gros réseau de trafic de drogue démantelé à Romont

Cette petite bourgade était une plaque tournante du trafic de drogue



Mercredi, la police cantonale fribougeoise a annoncé avoir démantelé un vaste réseau de trafiquants de drogue qui opérait depuis le petit village de Romont.

Le réseau «était extrêmement bien organisé et structuré», rapporte la police cantonale fribourgeoise. Image: Shutterstock

Les trafiquants ont réussi à écouler une centaine de kilogrammes de cannabis et 2.5 kilogrammes de cocaïne «d'une excellente qualité», rapporte les services de police. Environ 80 personnes ont été dénoncées au Ministère public, allant des têtes pensantes aux consommateurs.

Lors des différentes opérations de police effectuées sous la direction du Ministère public, une quantité d'environ 35 kilogrammes de stupéfiants ont été saisis, de la cocaïne, de la marijuana, du haschich et de la MDMA. Les agents ont également mis la main sur 45 000 francs et 30 000 euros.

La police cantonale fribourgeoise précise que le réseau «était extrêmement bien organisé et structuré», avec une gestion commune à sa tête. Chaque personne avait un rôle bien spécifique. Certaines s'étaient spécialisées dans le transport de la drogue, d'autres le stockage. Enfin, certaines s'occupaient de la revente des produits.

Parmi les suspects, six sont toujours en détention préventive. Selon la police, le noyau du réseau était géré par quatre hommes, âgés entre 27 et 28 ans, ressortissants de Suisse et du Kosovo, domiciliés dans le canton de Fribourg. (ats/sia)