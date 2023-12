Voici le prochain patron du CICR (et il est Suisse)

Pierre Krähenbühl sera le prochain directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le Genevois de 57 ans succédera le 1er avril prochain à Robert Mardini, qui achèvera alors son mandat de quatre ans.

Pierre Krähenbühl a consacré plus de trente ans au secteur humanitaire, dont 25 ans à des postes de premier plan au CICR, écrit vendredi l'organisation humanitaire dans un communiqué. Il occupe actuellement le poste de secrétaire général de l'Assemblée du CICR, l'organe qui exerce la haute surveillance de l'institution.

Pierre Krähenbühl. Image: KEYSTONE

Peu avant, il a oeuvré en tant qu'émissaire personnel du président du CICR en Chine et comme chef de la délégation régionale pour l'Asie de l'Est (2021-2023). Dans le communiqué, le CICR le décrit comme un leader stratégique et déterminé, doté d'une grande expérience organisationnelle et dévoué à l'organisation.

En 2014, il avait quitté le CICR pour rejoindre l'ONU où il était devenu commissaire général de l'Agence sur les réfugiés palestiniens (UNRWA). Il avait démissionné en 2019 après l'ouverture d'une investigation interne contre lui, pour mauvaise gestion et abus de pouvoir. Il avait finalement été largement blanchi dans un rapport.

Pierre Krähenbühl arrive à la direction du CICR alors que l'organisation traverse une grave crise budgétaire. Des «coupes significatives», dont environ 270 postes à son siège et un nombre encore inconnu dans le monde, ont été annoncées. Le nouveau directeur général devra trouver l'équilibre entre ces difficultés budgétaires et les besoins humanitaires grandissants. (sda/ats)