Expo 2020: La Suisse innovante brillera à Dubaï dès ce vendredi



Dès vendredi, au milieu du désert, Dubaï invite le monde à sa première exposition internationale. Le Pavillon suisse y ouvrira ses portes afin de notamment «accroître la notoriété du pays dans la région».

Un cube d'environ 2000 mètres carré avec une façade toute faite de miroir se renfermant sur un paysage de montagnes. Voici à quoi ressemble le pavillon suisse présent à l'Expo 2020 de Dubaï. Dès le 1er octobre 2021, le plus grand évènement à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie de Covid-19 promet de dévoiler la richesse architecturale et les innovations technologiques de nombreux pavillons. Lesquels représentent plus de 192 nations.

Pour Nicolas Bideau, le chef de Présence Suisse, cité dans un communiqué du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), c'est l'occasion de:

Consolider les relations avec les partenaires commerciaux de la Suisse au Moyen-Orient

avec les partenaires commerciaux de la Suisse au Moyen-Orient Renforcer ses performances économiques et son attrait touristique

L'innovation suisse à l'honneur

Des projets et des produits innovateurs développés par des universités, des start-ups et des entreprises suisses seront présentés. Des colloques, des tables rondes ou encore des ateliers interactifs concernant la durabilité complèteront la visite.

Le Pavillon sera également utilisé au niveau diplomatique. Une délégation officielle, emmenée par le président de la Confédération Guy Parmelin, s'y rendra lors de la journée nationale suisse, le 29 octobre.

Jusqu'au 31 mars 2022, l'événement va réunir 192 pays. Il s'agit de la première exposition universelle à avoir lieu dans la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud et à être organisée par un pays arabe. Sur le thème «Connecter les esprits, construire le futur», l'exposition attend 25 millions de visiteurs, dont 70% en provenance de l'étranger. (ats/mndl)