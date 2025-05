Les 37 délégations défilent à Bâle pour l’ouverture de l’Eurovision

Le Concours Eurovision de la Chanson 2025 a officiellement débuté ce dimanche après-midi à Bâle. Dans une ambiance joyeuse et haute en couleurs, les 37 délégations ont parcouru le plus long tapis turquoise de l’histoire du concours avant de rejoindre les festivités au cœur de la ville rhénane.

Le coup d'envoi du Concours Eurovision de la Chanson (ESC) a été donné dimanche après-midi à Bâle. L'événement, qui durera une semaine, devrait rassembler un demi-million de personnes dans la cité rhénane.

Les 37 délégations des pays, qui participent à l'Eurovision de la chanson, ont quitté l'Hôtel de Ville de Bâle pour défiler en ville. Le tapis turquoise, le plus long de l'histoire de l'ESC avec ses 1,3 km, a été déroulé pour l'occasion. Le président du canton de Bâle-Ville, Conradin Cramer, a salué les artistes devant la foule.

Le cortège des différentes équipes nationales va ensuite rejoindre le centre des expositions dans des trams historiques et accompagné par des fifres et tambours de Bâle. Dans la parade, il y aura aussi des groupes de danse, des classes d'école, des Guggenmusik, des cors des Alpes et de la musique techno.

Arrivées au Village de l'Eurovision, les délégations vont se rendre sur une grande scène, devant un public impatient.