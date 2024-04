Image: shutterstock/watson

Cette école romande annule la «fête des mères»

Invoquant les questions liées aux genres, une école primaire genevoise crée un (bad) buzz en décidant de renommer la fête des mères en «fête des gens qu'on aime».

On pense d’abord à une parodie de wokisme. Et puis non. C’est bien réel. Dans une lettre datée du 18 avril, le directeur d'une école primaire du canton de Genève informe les parents d’élèves, que, dès cette année et à l’avenir, la fête des mères fera place à «la fête des gens qu’on aime».

Le directeur précise qu’il s’agit là d’une décision prise par «l’équipe enseignante (…), au vu de la mouvance actuelle traitant de la question des genres et de l’égalité femme/homme».

«Cette année, la fête de mères aura lieu le dimanche 12 mai et la fête des pères le dimanche 2 juin. La date retenue par l’école se situe entre ces deux festivités, à savoir le vendredi 24 mai. A cet effet, les enfants prépareront deux cadeaux, qu’ils ou elles pourront, selon le nouveau concept, offrir aux personnes qu’ils ou elles aiment. A l’avenir, ces dates vous seront communiquées lors de la réunion de parents du mois de septembre.» Extrait de la lettre

Joint par watson, le directeur, face à «l’ampleur» prise par sa lettre aux parents d’élèves, redirige la presse vers le secrétariat général du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP). Celui-ci n’avait pas donné suite à nos sollicitations au moment de la parution de cet article.

Sur les réseaux sociaux où la lettre circule, cette dernière ferait plutôt l’unanimité contre elle, même si l’intention de l’équipe enseignante de cette école primaire genevoise peut paraître louable et motivée par la prise en compte de cas de figure où l’enfant n’a pas de maman ou pas de papa à la maison, où ses parents sont deux personnes de même sexe. Toutefois, la formulation des choses – «au vu de la mouvance actuelle traitant de la question des genres et de l’égalité femme/homme» – laisse transparaître une motivation idéologique où les mots «papa» et «maman» seraient par trop constitutifs d’une vision «genrée» de la parentalité.

On attend la réaction du DIP et de sa cheffe, la libérale-radicale Anne Hiltpold, dont l'une des intentions en ravissant ce département aux socialistes, semblait être de vouloir rompre avec certaines orientations ou formulations dites progressistes.