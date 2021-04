Suisse

Ecologie

Voici comment lutter contre le littering, accentué par la pandémie



Masques usagés et déchets de grillades ou de restauration à l'emporter jetés à même le sol: la pandémie a accentué le problème des immondices. Des projets sont mis en place pour pallier à ce problème.

Le littering (en gros, les déchets balancés à même le sol) s'était atténué ces dernières années. Mais la pandémie est passée par là et le problème s'est aggravé.

Coût de nettoyage en hausse Dans de nombreuses villes et communes, les coûts d’élimination des déchets sauvages sont donc en hausse. De plus, les détritus qui traînent suscitent le mécontentement de la population et portent atteinte à la qualité de vie dans l’espace public, observe l'IGSU.

Depuis un an, la fermeture des magasins et des restaurants ainsi que la limitation du nombre de personnes autorisées à se réunir à l'intérieur entraînent une consommation accrue de produits à l'emporter et une augmentation des fêtes en extérieur. Les déchets ne sont pas toujours éliminés correctement. A cela s'ajoutent des masques de protection et des gants jetables, invisibles dans le paysage avant la pandémie.

La communauté d'intérêt pour un monde propre (IGSU) vole au secours des communes à travers plusieurs projets.

Comment ça marche?

Concrètement, des parrains et des ambassadeurs de la cause peuvent se procurer à l'IGSU des outils tels que gants et gilets, ce qui assure leur sécurité lors de la collecte des déchets. Sur le site web prévu à cet effet, 33 projets sont d’ores et déjà inscrits, pour lesquels un total de 350 parrains de sites sont mobilisés et en charge de 260 zones environ.

Par ailleurs, des équipes d'ambassadeurs de l'IGSU doivent à nouveau sillonner villes et communes suisses à partir du mois de juin pour sensibiliser les passants au problème des déchets sauvages. Ils rencontrent souvent les gens lorsque les déchets s'accumulent ou encore dans les transports publics, lorsqu'ils veulent se débarrasser de leurs masques.

En outre, l'IGSU organise un «Clean-Up-Day» («jour de nettoyage») chaque année dans toute la Suisse. L'an dernier, 25 000 personnes y ont participé dans le cadre de 450 actions différentes. Plusieurs tonnes de déchets ont été éliminées de cette manière. Cette année, l'évènement doit avoir lieu les 17 et 18 septembre. (ats)